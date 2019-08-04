【暫停赴台個人遊】台媒：陸9月緊縮團客配額　多省市已開會討論

大陸文旅部周三（7月31日）發公告，自8月1日起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請。 消息指，大陸將於9月起限縮赴台團體旅客，目前已有八個省級行政區開會討論有關措施。

繼暫停赴台個人遊後，有消息指，陸方將於9月起調整並限制赴台團客配額。（視覺中國）

台媒《聯合報》報道，大陸過去都有安排赴台團客配額，只是沒有嚴格落實。如果報團的客人超過配額，旅行社通常會幫他們申請「個人遊」赴台。而在這次陸方停發赴台個人遊申請後，將嚴格控管赴台團客配額。但8月的團客配額不會受到影響，9月後確定會調整。

報道引述旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，他昨日（3日）剛從大陸回台灣，經確認，陸方將於9月恢復先前每三個月就會調整配額的制度。目前已知上海、北京等八個省市已開會決議，將緊縮團客配額，不過調整到怎樣的額度尚未有定論。另外，湖北省也將在周一（5日）開會討論。

台交通部觀光局：仍在查證了解

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰亦指，就目前大陸各地旅行社傳回台灣的消息，已有八個省市將嚴格控管配額。截至昨日（3日），赴台人數最多的廣東省，旅行社「廣之旅」每月配額縮減後只剩1200名、廣州「攜程」每月500名。

報道指出，過去若調整或限縮團客配額，大陸各地區多以口頭方式交辦。但這次情況顯然有別，繼文旅部在網站公告暫停自由行後，各地區也罕見大動作開會討論團客配額，這代表大陸方面對於調整團客配額，不再像此前默默地私下進行，現在直接搬上枱面召集眾人開會討論。

台灣交通部觀光局則表示，持續收到類似訊息，仍在查證了解中。

（聯合報）