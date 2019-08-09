【2020台灣大選】選舉季＝出版季　看台灣政治人物出書的「竅妙」

台北市長柯文哲組建台灣民眾黨的熱鬧還沒過，台灣網絡書店已開始為柯文哲新書《生死之間》的銷售展開宣傳，新書預計（2019）年8月31日出版。 雖說這本書的作者柯文哲強調新書與選戰無關，主要是分享身為外科醫生的心路歷程，以及此番經驗如何影響其執政風格，但在2020年選戰逐漸進入白熱化的情況下，柯文哲的新書出版，更引外界關注。 撰稿：譚英瑛

據悉，台灣政治人物裡頭，前總統李登輝的書賣得最佳。（截取網絡）

隨著台灣政壇步入2020年大選之際，出版界也進入政治人物傳記出版的旺季。從先前有意角逐國民黨總統初選的張善政、郭台銘、王金平等人，再到民進黨內於總統初選挑戰現任總統蔡英文的前行政院長賴清德，更不要說已經淡出政壇的宋楚瑜、郝柏村、陳水扁，也在近月來陸續出版傳記。

這些政治人物大多透過出版傳記做為宣揚自己政治理念、造勢、甚至是募款的工具，儘管出版傳記並非政治人物選舉中勝出之必要條件，但選舉季等同出版季的文化，已構成台灣選戰一環。

台灣政治人物傳記出版通常有兩種寫作途徑，一是由自己撰寫，二則是透過口述，再由採訪者撰稿而成。鑑於過去古代為官者也熱愛吟詩、著述，顯示出版傳記並非是當今政治人物創舉，但前行政院長賴清德提供一個極佳的例子，證明傳記出版能夠對政治人物的聲勢有拉抬之效。

賴清德運用新書出版時機，全台跑透透，維繫知名度。（截取網絡）

賴清德於今年3月18日宣佈參加民進黨內總統初選時，其講述行政院長任內施政理念的傳記《用行動帶來希望》也同步出版。從4月起，退下政府公職身分的賴清德，便帶著他的新傳記在全台趴趴走，一邊舉辦簽書會，一邊藉此爭取媒體曝光，從台北到屏東，積極接觸第一線選民的民意。

雖然就結果而論，這本書並沒有順利讓賴清德從民進黨總統初選中勝出，不過相較於蔡英文握有政府資源，並能藉由施政、發言爭取大量曝光的情況下，若無這本書的內容與其簽書會帶起了媒體與輿論關注，賴清德恐怕少了更多在輿論曝光的機會。

圖為柯文哲此次的出版的封面，但「美肌」似乎開過頭了，與本人稍有差異。（截取網絡）

利用書來競選的例子還有柯文哲，2018年柯文哲繼前三本《白色的力量》系列後，再推出《光榮城市》，一方面是紀錄他擔任4年台北市長的看法與經驗，但他也不諱言，「除了宣揚理念，順便賺點版税貼補家用，大家就多多捧場一下」，當時正逢2018年台灣縣市長選舉，在認定買書就是協助柯文哲選舉的情況下，柯文哲支持者紛紛搶購，因此該書的出版也被視為對柯2018年的競選經費略有小補。

但不論是柯文哲、賴清德、蔡英文或什麼達官貴人出書、出書時間是在選舉期間還是平日，這類刊物最重要的目的，仍是為政治圈設定議題，也因為政治人物的傳記有如此傳播效能，也讓台灣政治人物熱於出書，就深怕被這「快餐」的社會給遺忘。