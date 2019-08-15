【逃犯條例】台灣人關心香港？韓國瑜：只因臨近選舉搜刮政治好處

香港反修例示威持續，在台灣，高雄市長韓國瑜接受網絡節目專訪、談及「台灣人關心香港」時，主持人沈玉琳引述朋友猜測「是不是要選舉了？」韓國瑜回答，「他看到要害了」，並指有人利用香港反修例遊行在搜刮政治好處。

韓國瑜（右）稱，台灣有人利用香港反修例遊行在搜刮政治好處。（截圖）

韓國瑜近來一直被指沒有對香港反修例示威作出回應，但韓在節目中直言，請大家去Google搜索，對此他至少已發言過6次，但還是有人說他對這件事情害怕、不表態。

主持人沈玉琳提及，有位香港朋友問他，「你們台灣人甚麼時候這麼關心香港？」沈回答說他也不知道，結果對方問「是不是要選舉了？」韓國瑜聽後大笑，稱讚沈玉琳的香港朋友非常聰明，「他看到要害了」。

韓國瑜說，顯然有人利用香港反修例遊行在搜刮政治好處，利用香港人受傷、流血，只為獲取政治利益，並不是真正關心他們。

韓國瑜還在節目中提及，近日抹黑他的言論大爆發，「原本選舉應該展現政績爭取支持，但民進黨拿不出成績單，只好想辦法黑韓、鬥臭。」因此他要在Facebook號召舉辦「黑韓猜謎大會」，徵集未來選舉對手可能抹黑他的1000招，若猜中就送新台幣30元（約踡港幣7.5元）以下的小獎品。

+ 3 + 2

炒作香港反修例爭議 民進黨「撿到槍」

自從香港反《逃犯條例》爭議爆發以來，民進黨和蔡英文政府被指「撿到槍」，頻繁發表相關意見，炒作該議題來「提拉選情」，從聲援衝擊立法會的激進示威者，到批評香港警察的執法方式，未曾放過一個熱點，而這樣的取態也有效緩解近期「國安局私煙案」等紛爭對蔡英文選情的不利影響。

根據台灣《ETtoday新聞雲》本月10日民調顯示，即便蔡英文與高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、台北市長柯文哲和前立法院長王金平5人同時角逐總統大位，蔡英文仍舊以支持度29.7％領先；與韓國瑜對戰情況下，則以37.8%支持度領先韓國瑜的32.8%。

（綜合報道）