美國國務院批准售台F16V戰機　台灣將爭取提前至2026年全數交機

美國國防部國防安全合作署（DSCA）在當地時間周一（20日），於正式通知國會的文書中表示，國務院已批准向台灣出售66架F16V戰機以及其他設備系統，總值80億美元，可望一個月後生效。 台灣國防部在周三（21日）回應時表示感謝，指美國是基於《台灣關係法》、「六項保證」同意供售新式戰機，可強化台灣空防戰力，守護台海領空。

台灣空軍計劃將現有144架F16A/B戰機升級為F16V戰機，並再向美國採購66架全新的F16V戰機。（中央社）

國防安全合作署在文書中指出，對台售武符合美國國家經濟與安全利益，亦有助於台灣維持可靠的防禦能力，但強調不會改變地區的基本軍事平衡。國務卿蓬佩奧則表示，對台售武符合中美三個聯合公報，與美國以往的政策一致，美國只是履行對各方的承諾。軍售案將會交由美國國會表決，但由於民主、共和兩黨早已表態支持，預料議案可輕易獲得通過。

台灣總統蔡英文當天在社交媒體上發文，對美國批准軍售案表示歡迎及感謝，並稱未來台灣會持續透過擴編聯隊與人員培訓強化拉高空防能量。總統府發言人更特別提到，中國近年於台灣、區域間的各項軍事作為頻繁，美國批准對台售武對安全穩定更有重大意義。

蔡英文發文感謝美國對台售武。（中央社）

台灣國防部則指，空軍會在獲得正式發價書草案，確定採購金額後，以立法院審議通過的特別預算額度為上限，與美國方面共同研商採購項量、期程、金額等細節，並會再行簽署發價書。國防部同時強調，此次軍售案充分展現美國對台灣國防安全的重視，有助於共同守護台海安全及印太區域和平穩定。另有台媒引述軍方人士受訪表示，將會編列2500億元（新台幣．下同）特別預算，並在2020年編列50億元，向美國爭取提前一年，即於2026年全數交收。

據了解，台灣空軍此前已以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元將現有142架F16A/B戰機升級為F16V戰機，首批4架F16V機已在漢翔公司，與美國國防工業承包商洛洛歇·馬丁（Lockheed Martin）公司的人員共同測試。空軍今次是以「鳳揚專案」為代號，同步向美國採購66架全新的F16V戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地。

新採購的F16V戰機，與將F16A/B戰機的性能提升而成的F16V戰機不同，其正式名稱為「F16C/D Block 70」。新F16V戰機對台灣空軍而言有不少戰力提升，例如其雙座型機的電戰機背固定莢艙，可以順利施做對敵防空壓制 (SEAD）行動，干擾敵方防空雷達，具備攻勢型電子戰性能，使空軍未來執行此類任務時，或許可用其取代專業的電戰機。至於引擎性能方面，新F16V戰機的引擎推力提升超過5000磅，可搭載更多的油料及彈藥，也有更大的續航力。

新F16V戰機對台灣空軍而言有不少戰力提升。（中央社）

但值得一提是，大陸方面對於美台軍售的立場是堅決反對。陸外交部發言人耿爽在周一（19日）已表明，美國向台灣出售武器嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報特別是「八．一七」公報規定，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益。中方敦促美方充分認清問題的嚴重危害性，立即取消有關的軍售案，以及停止售台武器和美台軍事聯繫，「否則，由此造成的一切後果必須由美方承擔，中方將根據形勢發展，採取必要措施維護自身利益。」

（綜合報道）