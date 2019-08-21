放不放「中華民國國旗」有定案　2020台灣新身分證投入10億

針對在台灣討論多時的新式數位身分證放不放「中華民國國旗」的爭議，台灣內政部終於有定案，新版身分證將會放上「中華民國國旗」，並標註「中華民國國民身分證」和英文的「REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN） IDENTITY CARD」的字樣。此外，台灣新版身分證比起舊版個人資訊揭露大幅減少，但仍會顯示婚姻狀況。預計8月22日在台灣行政院會討論通過後，將在2020年10月換發，總花費約為新台幣40億元（約合10億港元）。

台灣內政部已經將新身分證的樣品和設計規劃送至台灣行政院，將在8月22日院會中討論。新身分證的樣式與2018年台灣內政部舉辦的「身分證明文件再設計徵選活動」奪得設計獎的作品「形｜SHAPE」相似，證件正反面圖紋採用玉山山脈的等高線圖，並會放上青天白日滿地紅的「中華民國國旗」，標註「中華民國國民身分證」和英文的「REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN） IDENTITY CARD」等字樣。此外，新版身分證也會顯示婚姻狀況，日期除使用民國紀年外也會加註西元紀年。

台灣新版身分證以「身分證明文件再設計徵選活動」奪得設計獎的作品「形｜SHAPE」為樣本。（截取自Identity Redesign網站）

台灣新版數位身分證從設計開始就已經引發諸多爭議。台灣內政部於2018年時主動向外界徵選設計概念圖，並舉辦全民票選活動，在活動過程中大力宣傳「自己的ID（Identity，身分）自己投」，但在活動結束的時候，台灣民眾才發現最大獎是頒給只有46票的「形|SHAPE」，而相反的第一高票97,498票的「嶼民在地」卻只拿到一個「人氣獎」，引發「46票擊敗10萬票」的批評。

當時台灣內政部曾經緊急召開記者會說明澄清，表示最大獎的「設計獎」的得主「形|SHAPE」因為簡約的風格更適合身分證的需求因此得獎，但也特別強調「設計獎」只是作為新版身分證美學上的參考，不一定會是最終新版身分證的樣版。但以目前台灣內政部送至台灣行政院會的設計，確實與「形|SHAPE」相似。

「身分證明文件再設計徵選活動」奪得最多票的「嶼民在地」。（截取自Identity Redesign網站）

此外，由於當時的徵選活動第一高票「嶼民在地」在設計上拿掉了「國旗」的存在，被視為最有「台灣意識」的作品。因此在今（2019）年初也曾經傳出新版身分證將拿掉「國旗」，以「順應民意」，引發國民黨立法院黨團的抗議，質疑這是「去中華民國」，還籲民進黨政府不要操弄統獨議題，一張身分證意外掀起台灣「國家認同」的爭論。

台灣舊版紙本身分證背面有父母和配偶姓名跟住址，有個人隱私外洩的疑慮。（台灣內政部）

根據台灣內政部送交行政院的版本，台灣新版身分證與過去舊的紙本身分證不同之處在於個人資訊揭露的大幅減少，以往舊版台灣紙本身分證會有戶籍地址、父母和配偶姓名、出生地、住址以及兵役狀況，新版則全數加密保護在數位身分證的晶片中，落實個資保護。此外，也新增數位簽章、虛實身分識別等八大功能，方便台灣民眾上網使用政府服務以及進行網路身分識別，每張身分證成本約為新台幣200元。