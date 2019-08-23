金門砲戰紀念日「雙英」巧遇　馬英九：沒有打起來

台灣國防部今天（23日）在金門太武山公墓舉行「八二三戰役61週年」公祭，包括台灣總統蔡英文、前總統馬英九一前一後參加，各單位原本煞費苦心，「技巧性」錯開兩人，沒想到兩人還是在太武山上意外「巧遇」。

八二三砲戰又稱金門砲戰，也被稱為第二次台灣海峽危機，是指發生於金門、馬祖及其他中國東岸的一場戰役，戰況最烈為1958年8月23日至10月5日之間，此後戰鬥時斷時續，直至1979年。當時解放軍和駐守金門的國軍隔海砲擊，此外雙方空軍、海軍亦有交鋒。這也是兩岸至今最後一次大型軍事衝突，此後雙方軍事衝突侷限於海上，並逐漸停止。

砲戰期間，金門守軍操砲對解放軍開火。（資料圖片）

今年這是蔡英文首次參與八二三公祭，引起金門地方的熱議，有民眾就質疑，去年60週年綠營無人出席公祭，今年蔡英文會來，明顯是選舉考量。

而馬英九則今天一早8點多就先帶著「大九學堂」（馬英九基金會舉辦的青年營隊）30多人用步行，爬上太武山，在蔡英文結束公祭後，馬英九隨後也到場上香、獻花祭祀「八二三」陣亡官兵。

針對蔡英文來參加八二三61週年公祭，馬英九表示，蔡英文能來向陣亡將士致敬是一件好事情、是進步的作法。

正當記者要結束採訪，馬英九忽然「自爆」在太武山上巧遇蔡英文，還幽默的說兩人「沒有打起來」，彼此握手致意，蔡英文還與「大九學堂」的學員合影。蔡英文對馬說「看起來你不錯，加油」。

蔡英文對馬說「看起來你不錯，加油」。（馬英九Facebook）

鏡頭前兩人自然互動，但據了解，台灣國安單位事前如臨大敵，一度考量強化道路管制，錯開兩人會面，「要求馬改道或調動行程，避開蔡的行程」。

對此，馬前總統辦公室證實，陸軍金門防衛指揮部、金門縣警察局等國安單位，確實一直透過管道，希望馬能改變原本帶學生在太武山健行的行程，國安單位不僅要求馬要避開蔡的車隊，還以蔡在太武山上的行程有動員英粉等綠營支持者聚集、怕會對馬造成困擾等安全理由，要馬改道避開。不過，沒想到最終馬英九還是和蔡英文「巧遇」。

（聯合新聞網）