【逃犯條例】龍應台談反修例風波：若用武力處理　是祖國背叛香港

台灣著名作家龍應台今天（2日）首度在Facebook發表對反修例風波的看法。龍應台表示，如果把香港當敵人對付，用武力處理，那恐怕不是香港背叛了他的「祖國」，而是他的「祖國」背叛了香港。

龍應台的Facebook帖文配上照片，指「我們是怎麼對待一顆雞蛋的呢？我們彎下腰，輕輕拾起，捧在手心，萬萬不能摔破的」。（龍應台Facebook）

龍應台表示，抗議者用暴力手段升高衝突可能是致命的策略錯誤，要付出沉重代價。但是走向街頭的年輕人並不天真，他們知道自己面對的，是怎樣一堵銅牆鐵壁，而自己是一枚多麼細小的雞蛋。龍應台形容，「花園的地上有一顆雞蛋。我們是怎麼對待一顆雞蛋的呢？我們彎下腰，輕輕拾起，捧在手心，萬萬不能摔破的」。

龍應台指，年輕人「五大訴求」的深處，其實是一個價值坐標：社會制度的公平、資源分配的正義、法治精神的貫徹、政府治理的透明、人民參政的充分。這些價值是普遍性的，也是大陸人民追求的，也包含在中國共產黨社會主義核心價值內。

龍應台稱，如果大陸人民不去認真思考一向以「和理非」聞名全球的香港人為甚麼被逼向了街頭，不去真誠地理解香港人對於現代價值的堅持在乎，而硬要把香港人定為「港獨」，把香港的求學青年當作國家的敵人，把自己的同胞打成外國勢力的走狗，硬要把屬於中國最璀璨的一粒東方之珠踩碎踩爛，那恐怕是21世紀崛起的中國最不幸的粗暴和愚昧。

（龍應台Facebook）