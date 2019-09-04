【遊台注意】颱風「玲玲」今明最接近台灣　18縣市大雨豪雨特報

遊台注意！颱風「玲玲」增強為中颱並持續北上，料今明兩日最接近台灣。受外圍環流影響，台灣18個縣市今天下午持續發出大雨及豪雨特報。 大陸方面，預計「玲玲」會在這幾天為華南南部沿海地區、江南東部沿海、東北地區東部等地先後有較大風雨天氣。

颱風「玲玲」增強為中颱並持續北上，料今明兩日最接近台灣。（中央氣象局）

台灣中央氣象局在18個縣市持續發出大雨及豪雨特報。氣象局表示，受到颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，嘉義、台南及高雄沿海地區已有局部豪雨發生，雲林縣及嘉義以南至高雄山區有局部大雨或豪雨。

據了解，港人常到訪的台北市、新北市和台中市發出大雨特報，台南市和高雄市則發出豪雨特報。

另據大陸中央氣象台預報，今日上午11時，玲玲中心位於台灣宜蘭縣東南方約390公里的。預計「玲玲」將先迴旋，以後以每小時10公里左右的速度向東北轉偏北方向移動，強度逐漸增強，5日將進入東海南部海域，最大強度可達強颱風級或超強颱風級，7日將進入黃海南部，之後強度逐漸減弱。

中央氣象台預計，此後幾日華南南部沿海地區、江南東部沿海、東北地區東部等地先後有較大風雨天氣。其中4至5日，華南沿海部分地區有暴雨或大暴雨；6日，江蘇東部、福建東南部、廣東南部、海南島中東部、台灣南部等地部分地區有暴雨。