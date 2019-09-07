被批「以獨引統」　蔡英文談兩岸政策：不冒進不挑釁不輕易退讓

在台灣，國民黨主席吳敦義周五（6日）批評，總統蔡英文推出「中共代理人」相關條例，是「提供中共順水推舟、出兵攻打台灣的藉口」和「以獨引統」。 對此，蔡英文周六（7日）在出席活動時回應稱，吳敦義這樣說的意圖，不是偏見就是政治操作。她強調，這段時間處理兩岸政策，會秉持「不冒進、不挑釁、不會輕易退讓」的原則。 此外，蔡英文當日再次談到香港局勢，指要避免台灣變成香港，就是要「守護自己的民主自由」。

蔡英文上午參拜苗栗市玉清宮時說，兩岸政策很清楚，希望盡力維持台海穩定和平的現狀，也希望因此對國際、區域和平穩定有所貢獻。她強調，這段時間處理兩岸政策，秉持「不冒進、不挑釁、不會輕易退讓」的原則，希望在大陸步步進逼情況，可以更強化團結意識，爭取最多國際支持。

蔡英文強調，這段時間處理兩岸政策，會秉持「不冒進、不挑釁、不會輕易退讓」的原則。（聯合新聞網）

當日下午，蔡英文在台中參加全國青商後援會成立大會，她強調2020選戰要團結中華民國派、台灣派、中華民國台灣派，一起守住民主。「這場選舉會決定台灣的未來，把最大了力量集結起來，2020台灣要贏總統勝選、國會過半。」

提到香港問題，蔡英文說，過去很長的一段時間，香港是亞洲最自由的市場，但最近發生的狀況，很多人擔憂香港的未來。她說，很多人現在都在講「撐香港」，而她要跟大家說，台灣撐香港最好的方法，就是「守護好我們自己的民主自由」。

（中央社、聯合新聞網）