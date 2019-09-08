【2020大選】韓國瑜新北造勢號稱35萬人參加　吳敦義、馬英九站台

2020台灣大選逐漸迫近，高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜今日（8日）在家鄉新北市的幸福水漾公園舉行初選後首個造勢大會，象徵重「新」出發。 主辦單位宣布，截至晚上8時40分，造勢大會參加人數突破35萬人，把現場站滿。國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱分別在會上致詞。 韓國瑜上台致詞時表示，感謝各位支持者不離不棄，強調自己有「四大理念」，會一心一意為台灣人民打拼。

主辦單位稱，韓國瑜新北造勢大會有35萬人參加。（中央社）

韓國瑜今日回到故鄉新北市，走訪新北市的5座公廟，包含鴻海創辦人郭台銘的「起家廟」板橋慈惠宮。晚上在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢。《中央社》報道引述國民黨輔選人士指出，在這個時機點辦造勢，就是要用人潮破除「換瑜」傳言。

據報道，造勢大會在下午2時開放民眾入場，隨即湧入大量的韓國瑜支持者。多人身穿青天白日旗圖案的衣服，亦有人手舞青天白日旗高喊「韓國瑜凍蒜」、「下架蔡政府」等口號。

國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、國民黨前黨主席洪秀柱等人分別致詞。（直播片段）

時至今日下午8點40分，造勢大會主持人宣布，國民黨已經團結在韓國瑜麾下，現場人數突破35萬人。

國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、國民黨前黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋等人分別致詞。吳敦義強調，韓國瑜是國民黨唯一人選，要讓大家同心結力，讓韓國瑜高票當選總統。除了讓韓國瑜當選之外，立委席次也要60席以上。

馬英九致詞時批評，民進黨執政三年半，不管內政、外交、經濟、兩岸，各方面都出現嚴重倒退；又斥蔡英文不但不悔改，還用國家機器踐踏民主，「蔡政府種種倒行逆施作為，大家已經忍無可忍。」

韓國瑜上台致詞。（直播片段）

提「四大理念」 斥蔡英文靠香港「補血」

晚上8時50分，韓國瑜上台致詞。他表示，台灣人民在之前的3年半過得十分辛苦，又說自己之前不斷被抹黑，要感謝各位支持者不離不棄。

韓國瑜說，自己有四大理念，一是「捍衛中華民國」，稱2020年是「中華民國生死保衛戰」，讓民進黨再執政有可能「亡國」；二是「熱愛中華文化」，他斥民進黨把中國歷史推到外國歷史，搞「台獨」斬斷中華文化，「支持韓國瑜的好朋友，絕不同意民進黨把中華文化斬斷！」

三是「堅持自由民主」，強調這是最高台灣價值，又稱「香港在流血，蔡英文在補血」，蔡英文拿不出成績，要靠香港反修例增加自己的選票，「今日香港，明日台灣，完全是胡說八道，蹭香港幸災樂禍」。他指自己期待香港政府傾聽民意，支持香港人支持自由民主，希望趕快恢復穩定，「立場非常清楚，怎麼可以幸災樂禍呢？」

四是「莫忘世上苦人多」，他稱政治人物要為人民「做牛做馬」，不關懷人民的政府要下台。他又承諾，會一心一意的為台灣人民打拼。

（中央社／聯合新聞網／東森新聞）