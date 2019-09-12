【人倫慘劇】桃園漢弒母再斬下頭顱12樓拋落街　遭判無期徒刑

去年（2018年）10月，台灣桃園一名男子持利刀殺死母親，更將其頭顱斬下，再從12樓家中拋到地面。 案件今日在桃園地方法院宣判。法院判處男子無期徒刑，褫奪公權終身。

梁崇銘（右）被判無期。（中央社）

事件發生於去年10月18日，有吸毒前科的33歲男子梁崇銘和67歲的母親發生爭執，在中壢區住處突然持刀追砍她，並在母親倒地後將其頭顱砍下，從12樓拋到地面。

警方當日接報到場，找到已破裂的梁母頭顱，並追蹤到梁男住處，在破門後於屋內找到梁母軀體。調查後發現梁男在吸食安非他命後行兇，屋內打鬥痕跡明顯，疑似是母親為躲避兒子追殺而不斷逃竄，血跡一路從臥室流到客廳，還有拖行的痕跡。

警方又發現兇刀刀面已被砍到變形、多處缺角，可見其力道之大，估計梁男至少砍了母親十多刀。

有吸毒前科 追斬母親十多刀

梁崇銘當場被警方拘捕，案件今年2月偵結後，移送桃園地方法院審理。法院表示，依據醫院精神鑑定結果，足認梁崇銘當日因安非他命中毒及安非他命精神病而有精神障礙，被告在行為時亦有受精神障礙影響，致辨識其行為違法及依其辨識而行為之能力均顯著減低，並參考死者女兒（梁崇銘姐姐）表示希望不要判處死刑的意見，因此減輕其刑。

今天下午，桃園地方法院宣判，判處梁男無期徒刑，褫奪公權終身。