曾為蠟筆小新、鳴人、柯南獻聲　台灣資深配音員蔣篤慧癌逝

曾為《蠟筆小新》、《櫻桃小丸子》等動畫配音的台灣資深配音員蔣篤慧，早前罹患子宮頸癌第4期，因併發多重器官衰竭，於今日（16日）上午7時13分離世，享年49歲。

知名配音員蔣篤慧今日上午逝世。（蔣篤慧Facebook）

Facebook專頁「VOICE音伉網」上午11時發文指出，「台灣最優秀的配音員之一，蔣篤慧女士今早離開了我們，我們會永遠懷念您」。帖文公開後，許多網民表示震驚與哀悼。台北市配音工會隨後應傳媒查詢證實消息。

蔣篤慧為台灣資深配音員，曾為許多膾炙人口的卡通主角配音，嗓音貫穿小女孩、小男孩乃至各個年齡層的女性，配音過的角色包括《蠟筆小新》的野原新之助，《火影忍者》的漩渦鳴人，《名偵探柯南》的江戶川柯南，《櫻桃小丸子》的櫻杏子、花輪同學，以及《幽遊白書》的藏馬等熱門日本動畫要角。

另外，台灣自製的動畫作品及電影，亦有許多她的配音作品，包括動畫《小貓巴克裏》及電影《BBS鄉民的正義》等。她曾公開露面，上節目分享配音員的工作實務。

知名配音員賈培德質疑，發布消息的Facebook專頁是消費蔣篤慧的過世。（Facebook截圖）

不過，曾擔任台灣多屆頒獎典禮司儀的知名配音員賈培德指出，第一時間發布蔣篤慧逝世的Facebook專頁「音伉網」，和蔣篤慧非親非故，又未得到家屬同意下擅自公布消息，質疑是「藉著消費篤慧的過世，來為自己打知名度」，一時間引發熱議。

專家：子宮頸癌「進展遲鈍」但不應忽視

台灣衛福部國健署提醒台灣民眾，雖然子宮頸癌在女性癌症發生率近年下降，但每日仍有近4人新診斷罹患子宮頸癌、近2人死於子宮頸癌；從未做抹片侵襲癌風險為3.4倍。

台北醫學大學附設醫院婦產部部長劉偉民則說，子宮頸癌是「進展遲鈍」的癌症，且發生率及死亡率逐年下降中；進展到第4期並因此死亡，是「很冤枉」的一件事，呼籲女性勿忽視自己的身體狀況，若出現子宮不正常出血，例如性交後出血或停經後出血等，就必須有所警覺。

（綜合報道）