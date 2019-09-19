【多圖】台灣921大地震二十年　台鐵集集線石虎彩繪列車上路

1999年9月21日凌晨台灣發生黎克特製規模7.3的大地震，共造成2,415人死亡，29人失蹤，11,305人受傷，51,711間房屋倒塌。不但死傷人數眾多也摧毀許多道路與橋樑等交通設施，台灣鐵路管理局西部幹線一度全面停駛，估計損失新台幣達3,647億元，是台灣歷史上最嚴重的一次大地震，為警惕921大地震加強防災，2000年台灣政府更將每年的9月21日定為「國家防災日」。 今（2019）年9月18日南投縣集集彩繪列車歷經石虎抄襲風波後正式啟用，台灣交通部長林佳龍說，這次啟用有在生態保育、鐵道觀光以及見證九二一重建20年成果的三層意義。

921大地震20年，台灣交通部觀光局日前與台灣鐵路合作，結合集集鐵道旅遊、在地產業、藝術文化等元素的彩繪列車，在921受創嚴重的集集線支線上打造全台灣首座「會移動的美術館」，彩繪列車內外使用集集特產山蕉的黃色，鮮豔亮眼。

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但石虎彩繪列車起用卻一波三折。8月20日列車亮相後，列車上設計的石虎被質疑不像石虎更像花豹，而設計師江孟芝更被質疑是直接抄襲線上圖庫的素材，引起爭議，即使江孟芝澄清是購買素材也難掩台灣民眾對「石虎畫成花豹」的憤怒，最後江孟芝重新設計新的石虎並局部修改列車的彩繪後，列車才順利上路。

而花豹圖原創者卡佳（Katya Molodtsova）得知事件爭議時，主動表示要免費畫石虎圖案送給台灣，台灣網友紛紛上網感謝卡佳，台灣交通部長林佳龍獲知後立即邀請卡佳訪問台灣參加彩繪列車啟用典禮，抄襲的爭議事件最終反倒成就一樁美事。

而在昨天舉行的列車啟用典禮上，除宣布新彩繪後的集集列車會透過台俄雙方新繪的石虎交替呈現於四節一列車廂以喚起對石虎的認識與重視外，林佳龍也現場邀請卡佳成為台灣在俄羅斯的觀光代言人，更宣布俄羅斯民眾旅台觀光從14天放寬到21天免簽證，盼能促進台俄的觀光交流。