特朗普聯合國演說　台駐紐約辦事處長現身會場　蘇貞昌：外交突破

美國總統特朗普周二（23日）主持於紐約聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」活動，並發表主題演講，台北駐紐約經濟文化辦事處處長徐儷文現身會場。 台媒報道指，這是台灣自1971年失去聯合國代表權以後，48年來首次有台政府正式代表現身聯合國正式會議。

圖為徐儷文（圓圈處）在會場。（聯合國直播截圖）

台灣《聯合報》援引消息人士指出，台灣依往例僅能在聯合國大會期間辦理場外活動，邀請邦交國和理念相近國家參與；今年台灣在宗教自由方面的努力獲肯定，台官方代表獲邀入場參加活動。

報道指，聯合國直播影片拍到台下的徐儷文坐在距離美方官員後2列之處，留下她與特朗普長女、白宮顧問伊萬卡（Ivanka Trump）以及商務部長羅斯（Wilbur Ross）「同框」的畫面。

「全球呼籲保護宗教自由」活動由美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）開場，副總統彭斯引言，特朗普發表主題演講；國務卿蓬佩奧、國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）皆出席。

對此，台灣行政院長蘇貞昌表示，徐儷文進入會場「是非常重大的外交突破，非常不簡單。」又指這是多年來的努力讓台美關係精進。台外交部長吳釗燮則說，這是非常好的消息，台美關係升温大家都看得到，台灣所崇尚自由、民主也讓世界看得到，獲得美國邀請「是值得國人高興的事」。

（綜合報道）