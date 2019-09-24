【李明哲案】赴陸探監後返台　李母：看見兒子氣色好很放心

台灣NGO工作者李明哲2017年3月遭中國大陸逮捕，同年11月以「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑5年，目前仍在湖南赤山監獄服刑。 李明哲的妻子李凈瑜及母親郭秀秦日前赴大陸探望，今天（24日）傍晚6時許搭乘飛機返台，李凈瑜僅表示，想說的都在行前聲明及申請公文中。郭秀秦則說，兒子氣色很好自己很放心。

李明哲的妻子李凈瑜（左）24日返台後表示，想說的都在行前聲明及申請公文中。（中央社）

據台媒報道，李凈瑜與郭秀秦昨天（23日）飛往大陸探視李明哲，李凈瑜發布聲明指出，此行要告知李明哲，他父親逝世的噩耗。她希望大陸政府准許受刑人奔喪的權利，並保證李明哲奔喪祭拜父親後，絕對會返回大陸服完剩餘刑期；她願在李明哲返台奔喪期間，留在大陸的監獄作「人質」。

李凈瑜返台後表示，自己想說的都在昨天的行前聲明及申請公文當中，在這個難過的時候，自己真的不想再多說什麼，謝謝大家的關心及體諒，未來也會繼續走該走的路，做自己相信的事情。

李明哲的母親郭秀秦（左）24日返台後表示，兒子氣色很好讓自己很放心。（中央社）

郭秀秦則說，這次前往大陸見到了李明哲，兒子身體各方面都不錯，自己很放心。她表示，此行並沒有特別帶什麼去看李明哲，但兒子氣色很好讓自己很放心，雖然還不知道李明哲必須待在大陸多久，但希望他能夠好好的把剩下的時間過完，其餘的事回來再說，對於其他事情則是不願多談。

陸委會此前表示，已透過既有管道與陸方聯繫，要求陸方協調有關部門，落實保障李明哲及家屬應有的權益。對於返台奔喪一事，陸委會也呼籲陸方應積極重視，儘速回應李明哲家屬訴求。

（中央社）