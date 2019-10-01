【10.1國慶】習近平強調祖國完全統一　陸委會：絕不接受一國兩制

中共於10月1日在北京舉行建政70周年慶祝大會，習近平發表講話時談到台灣問題，他說，「前進征程上，我們要堅持和平統一、一國兩制的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」 對此，台灣陸委會回應，「中華民國作為主權國家迄今108年，並在台灣實踐民主體制、繁榮發展。中共當局必須認識國際現實，台灣從來不是其共和國成立以來任何時刻的一部分，『一國兩制』不是兩岸關係的處理方案、更不適用台灣，台灣絕不會接受。」

台灣陸委會對習近平談話表示，中共堅持一黨專政70年，治理理念違反民主、自由與人權價值，造成中國大陸發展風險與挑戰；其高呼團結鬥爭、偉大復興與統一，只是軍事擴張的藉口，嚴重威脋區域和平及世界民主文明。

針對習近平在中國國慶的談話，台灣陸委會回應「絕不接受一國兩制」。（資料圖片）

台陸委會稱，「台灣民主化已超過30多年，奉勸對岸在此時機反躬自省，及早推動民主政治改革、還政於民。中國大陸的生存發展命脈非系於一人一黨，切勿再走回當年錯誤決策的歷史悲劇，才能真正為人民謀幸福。」

最後，陸委會強調，台政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主的決心絕不動搖，欺淩威逼台灣接受其主張將永不可能實現。