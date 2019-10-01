【台灣塌橋】蔡英文抵宜蘭視察　郭台銘捐1000萬台幣救災

台灣宜蘭縣南方澳跨港大橋今天（1日）上午發生嚴重倒塌事故。事發後，台灣內政部長徐國勇趕往現場指揮，總統蔡英文下午亦抵達現場視察，要求相關部會傾全力將傷害降到最低。 另一邊廂，鴻海創辦人、前董事長郭台銘透過辦公室對傷者表達關心慰問，並宣布捐助宜蘭縣政府1000萬元（新台幣，下同），作為政府救災及傷者後續醫療、安置、生活扶持之用，期盼能為救災及協助傷者家庭減輕負擔。

蔡英文（前左4）、陳其邁（前左3）一行人抵達宜蘭視察災情。（中央社）

據早前報道，蔡英文上午11時在Facebook發消息指，她已與正趕往宜蘭的內政部長徐國勇通電話了解情況。台軍、警察和消防已經動員，她要求所有機關務必全力協助宜蘭縣政府、全力搜救。她亦要請相關機關持續掌握進度後向外界說明，讓民眾放心。

蔡英文下午4時左右由行政院副院長陳其邁陪同，抵達蘇澳漁會漁具倉庫旁的災害應變中心前進協調所，了解搜救進度，並分別聽取內政部、交通部及宜蘭縣政府等機關說明事故發生經過及搜救現況。

蔡英文表示，請交通部務必找出事故原因，不應迴避任何應負的責任，並進行老舊橋樑檢測工作。她隨後轉往事故現場視察。

鴻海創辦人郭台銘捐1000萬台幣救災。（資料圖片）

郭台銘則透過辦公室表示，祈求仍受困的民眾能儘速脱困，並向正在現場協助救護救災的醫療及警消人員、台軍弟兄等致謝，感恩他們在台灣受災難之時，永遠挺身而出站上第一線。

郭辦指出，郭台銘以永齡慈善社會福利事業基金會捐助宜蘭縣政府1000萬元，作為政府救災，及傷者後續醫療、安置、生活扶持之用，期盼能為救災及協助傷者家庭減輕負擔。

郭辦續指，身為宜蘭子弟的鴻海集團副總裁暨夏普社長戴正吳，對家鄉發生重大意外，鄉親受難亦感同身受，與宜蘭縣府聯繫了解狀況，希望提供必要協助；同時，台灣夏普公司宣布捐贈宜蘭縣政府100萬元協助救災。

（中央社、聯合新聞網）