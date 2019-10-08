百年台北總統府變身青年旅館　蔡英文親自拍片介紹「總統府套房」

台灣觀光局等機構合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，將積澱百年歷史的台北總統府打造成「青年旅館」，邀請來自世界各地的背包客免費入住體驗。 活動從今晚（8日）開始。台灣總統蔡英文今日發布短片介紹「總統府套房」，稱房中的傢俱與枱燈都是台灣在地的設計品牌，希望賓客體驗「最道地的台灣味」。

蔡英文親自拍片介紹「總統府套房」。（影片截圖）

台灣總統府與文化總會、觀光局等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，日前公布全球10組入選名單。從今日開始，將每週一組，免費入住體驗活動預計進行到12月底。先拔頭籌第一組入住的幸運兒，是韓國知名旅遊攝影網誌作者Kim Juhyeok，將於今天入住總統府一晚。

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今日上午，蔡英文在Facebook 發布「開箱」影片，親自介紹供旅客入住的「總統府套房」。她說，自己常在總統府接待外賓，這次決定由總統府帶頭拚觀光，接待另一種外賓，就是在社群上很有影響力的外國朋友，邀請他們來總統府住一晚，也藉此宣傳台灣。

蔡英文指，套房內的傢俱、桌椅、櫥櫃等都是台灣在地的設計品牌。她的想法很簡單，就是希望賓客能體驗最道地的台灣味，並且有賓至如歸的感覺。她同時提到，覺得這房間很漂亮，比總統府大多數的房間都漂亮。