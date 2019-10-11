【有圖】台女超性感比堅尼遊菲律賓被罰　警察：根本只穿了一條繩

台灣一名20多歲的女遊客日前偕男友在菲律賓長灘島遊玩，由於所穿的比堅尼過於暴露，在當地引起不少討論，最終更被警方罰款2500披索（約合378元港幣）。

據當地傳媒報道，一名台灣女遊客日前與男友在長灘島著名的白色沙灘旅遊，當時她身穿一套白色比堅尼，其後亦曾經換上同款的紅色比堅尼。但兩款比堅尼都相當性感暴露，上身的布料僅僅是兩條細線，下身亦近乎是T-back，「有着等於無着」。

台灣女遊客的穿着引起當地人熱烈討論。（Facebook截圖）

其他遊客紛紛拍下台灣女遊客的「美照」並在網上分享，引起當地人熱烈討論，甚至驚動警方。警方循線來到台灣女遊客與男友入住的酒店，將二人一同帶返警察局調查。報道引述警察局長貝隆（Maj. Jess Baylon）表示，台灣女遊客認為自己的穿着沒有問題，是一種自我展現的方式，而且覺得相當舒適，在台灣時也會這樣穿。

但貝隆認為女灣女遊客「根本只穿了一條繩子」，因此決定要處罰。菲律賓並沒有禁止穿着暴露泳衣的法律，故警方最終以拍攝及展示不雅照片的罪名，罰款2500元披索（約合378元港幣）。貝隆指，台灣女遊客和男友預計會在周五回台，但離開前必須繳納罰款。

（綜合報道）