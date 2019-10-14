【APEC峰會】蔡英文再委派台積電創辦人張忠謀出席　交付兩項任務

台灣總統蔡英文今日（14日）宣布，委派台積電創辦人張忠謀，再度出任今年亞太經濟合作會議（APEC峰會）領袖代表。 蔡英文說，張忠謀在國際產業界具有崇高的地位，對台灣科技產業發展有獨到見解，是最佳人選，她並當場交付代表團兩項任務。

張忠謀第三度擔任APEC峰會代表。（中央社）

今年APEC峰會將於11月16、17日在智利聖地牙哥舉行。蔡英文上午在總統府召開記者會，宣布由張忠謀再度出任領袖代表。

蔡英文在記者會上指出，去年由張忠謀擔任領袖代表，成果豐碩，不僅在公開會議向各國傳達台灣對數位未來的理念，也與經濟夥伴的領導人針對如何加強雙邊合作充分交換意見。

蔡英文當場交付兩項重要任務給代表團成員。她說，今年重要議題是要透過新的數位科技，強化亞太地區的經濟，故第一個任務是，將台灣這幾年致力推動數位社會及智慧國家的決心和成果，清楚傳達給所有的APEC成員，同時就如何在數位時代加強跨國經濟整合，提出台灣的看法。

她交付的第二個任務是，將台灣推動包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動亞太區域經濟的包容性及永續成長。

台灣總統蔡英文14日上午在總統府舉行記者會，宣布今年 APEC經濟領袖會議由台積電創辦人張忠謀再度出任領袖 代表。（中央社）

第三度擔任APEC峰會代表

張忠謀表示，他非常榮幸且高興接受這次在智利的領袖代表任務，望與各國領袖討論如何充分利用數位經濟帶來的貢獻，並希望解決數位經濟帶來的問題。

資料顯示，張忠謀在台灣前總統陳水扁執政時期，也曾擔任APEC領袖代表；蔡英文去年（2018年）也委派他擔任台灣的APEC領袖代表，今年是他第三度擔任APEC領袖代表。