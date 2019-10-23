【陳同佳出獄】蔡英文：只有逮捕沒有自首，請香港不要迴避

去年於台灣涉殺死女友潘曉穎，回港後因洗黑錢罪被判囚29個月的陳同佳，今天（23日）已經刑滿出獄。陳同佳於上周去信特首林鄭月娥表示決定獲釋後到台自首。 據台灣中央社報道，台灣總統蔡英文今天（23日）稱，陳同佳是一個受通緝的凶嫌，只有逮捕沒有自首問題，現在台灣做的每件事都是在伸張司法正義，請香港政府不要迴避此事。 就蔡英文政府要求派檢警赴港押解陳同佳一事，國民黨方面表示肯定，不過亦指出此事存在法律問題，還有批評指蔡英文此舉依然是「政治操作」。

台灣方面一度表示不接受陳同佳赴台，台行政院長蘇貞昌曾說，香港過去不理會台灣一再要求司法互助，現在卻企圖把凶嫌送台，是要「合理化送中」。不過，此後，台灣陸委會表示，已透過台港經濟文化合作策進會發函予香港政府，要求同意台灣派檢警到香港押解陳同佳。

對此，港府今天凌晨發聲明回應表示，認為有關做法等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。

蔡英文在金門針對陳同佳案發表聲明。（聯合新聞網）

蔡英文今天上午在金門說，本案加害人跟受害人都是香港公民，她一再強調不會放棄台灣的管轄權，「既然香港政府不願行使管轄權，替受害的香港人伸張正義，這件事就由我們中華民國台灣處理」。

蔡英文特別說明，這個案子凶手已經是台灣通緝對象，是一個受通緝的兇嫌，沒有所謂自由行背包客問題，只有逮捕沒有自首問題。

蔡英文政府此前不接受陳同佳赴台曾遭受大量批評，對此，蔡英文又稱，這幾天有人說政府過於軟弱、不顧司法正義，現在做的每件事都是在伸張司法正義，伸張主權，這就是國家主權。後續會持續要求香港政府提供司法協助，尤其相關事證提供，請香港政府不要迴避此事，很多人也都會要求香港政府負起責任。

馬英九說，蔡政府決定接受陳同佳來台投案，這是正確的決定。（聯合新聞網）

馬英九：派警赴港「等於干涉外國司法」

台灣前總統馬英九今天就表示，蔡英文政府決定要求派檢警赴港，是正確決定，台港雙方應該是在不在對方境內行使公權力的前提下相互合作。不過，他又說，但如果台灣警察前往香港押人，「等於干涉外國司法」。

而台灣行政院前院長張善政也對蔡英文政府要求派警赴港表示肯定，「知錯能改到底還是好事情」，但他又指，要派人去港府押解，從香港那邊來講，於法無據，「說要派人去港府押解的說法還是脫不了政治操作感覺」。