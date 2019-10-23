【陳同佳出獄】台法務部發聲明提司法互助案例：曾助港警逮殺人犯

台灣殺人案疑犯陳同佳涉洗黑錢案刑滿，今日（23日）上午已出獄，他表示願意赴台灣自首。但台灣陸委會早前發函港府，要求同意台灣派檢警到香港押解陳同佳。港府則認為台方跨境執法，不尊重香港司法管轄權。 今日中午，台灣法務部針對案件再次發布聲明稱，對於港府「不尊重香港司法管轄權」的說法無法理解。聲明強調，台灣警方過去也曾將潛逃台灣的殺人犯逮捕歸案，再交由港警帶回香港受審的司法互助案例。

蔡英文在金門針對陳同佳案發表聲明，稱「只有逮捕沒有自首問題」。（聯合新聞網）

法務部說，有鑑於陳同佳刑滿出獄，港方無意偵辦殺人罪嫌，為免陳因此逍遙法外，「我方基於司法主權的地位，另行提出由我方派員赴港，目的是希望港府派出聯繫窗口來諮商接人接證物等事宜，以確保人犯能順利歸案，以及合法取得在港證據以完備其證據能力，並非港府所稱跨境執法，而是基於港府先前公開承諾提供合法協助的務實需求。」

法務部還說，過去也有台灣警方將潛逃台灣的殺人犯逮捕歸案、交由來台的香港警方帶回的司法互助前例，強調台灣對於打擊跨境犯罪一向不遺餘力，此次也充分展現有效追訴此一跨境殺人重罪的用心及努力，對於港府「不尊重香港司法管轄權」的說法，無法理解。

法務部強調，針對本案，基於台灣的司法管轄權，「港方不辦，我們來辦，我方早已準備就緒，籲請港府履行承諾提供協助」。至於港方如何合法提供本案在港證據，法務部呼籲港方應積極面對、具體回應，並與台灣人員共商後續司法互助事宜，以伸張被害港女及其家屬人權。

（聯合新聞網）