【太陽花學運】示威者佔立法院被強制驅離　台北警被控警暴須賠償

2014年3月台灣太陽花學運期間，示威者佔領立法院後，再於23日晚間至24日凌晨試圖佔領行政院。示威者其後就與台北警方爆發流血衝突，最終以警方成功清場告終。 前台聯立委周倪安等人事後向台北市警局求償830萬元（新台幣．下同），案件周三（30日）在台北地方法院民事庭宣判，周倪安等14人獲賠共緣約110萬元。全案仍上訴。

台北警方被指在「323佔領行政院事件」中強制驅離期間使用的武力嚴重違反比例原則，台北市政府亦被指未盡督導責任，須與台北市警局共同負起國家賠償責任。

示威者試圖佔領行政院，與台北警方爆發流血衝突。（聯合新聞網）

民間司改會和義務律師團在2016年赴台北地方法院前舉牌抗議並遞狀提告求償，向台北市政府及警察局訴請國家賠償超過1000萬元，同時要求當局盡快查明施暴警察的身份，並落實執勤警察的身份識別制度。

據了解，該案原先共有34人提告求償，但審理期間有數人撤告，周倪安等29人持續打官司，分別求償數千元到數十萬元不等的醫療費、精神慰撫金，總金額達830萬元。最終有14人獲判賠償10萬元至20萬元不等。

對於法院判決，台北市府副發言人黃瀞瑩回應指尊重，將在收到判決書，充分理解判決理由後再做決定。

（綜合報道）