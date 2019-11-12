台工總呼籲簽兩岸貨貿協議及區域FTA　蔡英文已讀不回

在台灣總統大選前夕，台灣工業總會理事長王文淵於昨天（11日）表示，台灣應以小國思維，營造良好投資環境，讓產業根留台灣。呼籲台灣儘速完成兩岸貨貿協議，並和東盟簽署自貿協議，爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協議（CPTPP）」。

不過，隨後致詞的台灣總統蔡英文專心宣傳「台灣成為中美貿易戰贏家」，強調「過去二十年台商資金人才出走西進，今年有逆轉情勢」，對工商界期盼改善貿易困境的聲音再次「已讀不回」。

王文淵認為，台灣應以小國思維規劃發展，從自身需求務實出發，不能處處抄襲大國作法。（中央社）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，台灣全國工業總會於11日舉行「第73屆工業節慶祝大會」，王文淵致詞時指出，受到國際貿易爭端、大陸經濟放緩、地緣政治風險升温等因素影響，全球經貿動能持續走低，台灣也不例外，即使有轉單效應和台商回台挹注，但今年預估經濟成長率仍比去年低。

王文淵表示，台政府自年初推出台商回台投資行動方案，產業界對此感到肯定。但他強調，對產業界來說，其實最重要、最需要的不是政府多大的獎勵，而是希望政府能營造良好的投資環境，讓產業界能在合理及合法條件下根留台灣，全力發展經濟。

他認為，台灣是一個小地方，不能在各方面處處抄襲大國，而是要更了解自己的優勢及弱點，務實以自己的需求為依歸，以小國思維，參考如瑞士、比利時、荷蘭及丹麥，甚至新加坡等國經驗來規劃，才能真正有助國家經濟發展。

王文淵指出，中國大陸不但是台灣第一大出口市場，也是第一大進口來源地區，以2018年來說，分別佔41.2%和19.3%。他呼籲台政府應儘速完成兩岸貨貿協議簽約，以維繫兩岸密切經貿關係，並協助台商順利拓展大陸內銷市場。

同時，他也呼籲台政府協調中國大陸，以加速與東盟等主要貿易國簽訂自貿協議，或積極爭取加入CPTPP等區域經濟整合，藉以和其他國家在國際平等競爭。更要針對中美貿易戰對台商衝擊提具體策略，避免產業面臨「斷鏈」危機。

蔡英文再次強調，台灣成為中美貿易戰非常重要的贏家，讓台灣再次站上世界經濟舞台重心。（洪嘉徽／多維新聞）

面對王文淵的呼籲，蔡英文致詞中沒有任何回應，她表示，中美貿易戰是當前國際經濟最大變量，也讓台灣再次站上世界經濟舞台重心。無論國際媒體或聯合國報告，都注意到台灣成為貿易戰當中，非常重要的贏家。過去廿年來財經媒體說的都是台商外移的故事，但今年出現一個截然不同的逆轉情勢。

她並期許台灣成「亞洲高階製造中心」，同時設三大努力方針，分別為強化產業聚落，塑造完整價值鏈；深化軟硬整合，走向智能化，並強化AI與5G應用；及打造綠色供應鏈。

平心而論，距離選戰僅剩2個月，無論王文淵或其他工商界領袖再怎麼「苦口婆心」，蔡英文也只會是「不為所動」。畢竟兩岸貨貿、加入CPTPP甚至RECP（區域全面經濟夥伴關係協議）前提都是搞好兩岸關係，而蔡英文競選連任主打的就是「抗中保台牌」，今（2019）年順勢借「習五點」、香港反修例事件推升的兩岸對立氛圍，讓民調節節攀升，怎麼可能在投票日前做出任何違背此目標的舉動？

然而，蔡英文政府也必須意識到，台灣經濟高度仰賴出口，若要建設台灣成為「亞洲高階製造中心」，融入區域經濟整合是重中之重。即使高科技IT產業不受影響，對於中低階產業的衝擊，也絕非官員口中的「影響不大」，值得執政者三思。