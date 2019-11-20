日本民眾太愛珍珠奶茶？　橫濱電車站趕潮流命名「粉圓車站」

源自台灣的珍珠奶茶，近年來受到日本年輕人熱捧，不僅掀起排隊數小時的風潮，還成為流行文化元素。神奈川縣橫濱市日前更出現一座「粉圓車站」，引起大量網民討論。

橫濱的上大岡車站掛起「粉圓車站」招牌。（截圖自BLOGOS）

由於使用木薯為原料，珍珠奶茶中的珍珠（粉圓）在日語中一律被稱為「タピオカパール」（Tapioca Pearl），即「木薯珍珠」。其中的「タピオカ」（Tapioca），意為木薯澱粉，被日本民眾用來代稱粉圓。

近期在橫濱的上大岡車站，竟掛起「たぴおおおか駅」（Tapioooca車站）的招牌，意為「粉圓車站」。據悉，上大岡車站原本就因時常開展動漫作品聯名活動而小有名氣，近期更與日本企業San-X旗下人氣角色「角落小夥伴」（すみっコぐらし）合作，以其中一個角色「粉圓」為發想，將車站招牌改成粉圓車站。

上大岡車站的「粉圓車站」招牌。（BLOGOS）

京急電鐵廣告部的熊崎千夏表示，該車站共構的京急百貨明年1月即將舉行角落小夥伴的企劃展，因此配合展期將車站名稱改成「粉圓」，一方面是為配合「角落小夥伴」，另一方面亦為搭上最近珍珠奶茶所引發的熱潮。

珍珠奶茶近年成為日本年輕人的新潮飲品，更有不少網民嘗試用粉圓搭配其他食物，製成各種新奇的「珍珠料理」：

（綜合報道）