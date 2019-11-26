政治聚會引發關切　韓國瑜妻李佳芬訪新加坡突喊卡

2020年台灣總統大選臨近，國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬在選戰中分進合擊，韓國瑜積極走訪台灣基層傾聽民意，李佳芬則代夫出訪，爭取海外台僑支持。

然而原預定在當地時間11月25日至28日出訪印度尼西亞、馬來西亞、新加坡三國的李佳芬，卻於25日抵達印度尼西亞時，臨時通知取消訪新加坡行程，令隨行媒體相當錯愕。韓國瑜競選辦公室事後解釋稱，因新加坡政府近來高度關注涉政治議題聚會，也對維安及相關警力安排有所疑慮，為免讓僑胞為難，故暫緩在新加坡的見面會。

李佳芬近期出訪行程緊湊，包括10月先前往菲律賓、越南，11月15日再赴日本東京，接着11月17日至20日轉進東南亞，前往柬埔寨、曼谷會見台胞、參訪台商當地工廠。返台稍微休息後，李佳芬11月25日至28日再度前往東南亞，原本預計訪問印度尼西亞、馬來西亞、新加坡三國。不過李佳芬一行11月25日剛抵達印度尼西亞雅加達，便立即對媒體宣布取消訪新加坡的行程，將在馬來西亞多待一天。

至於為何取消訪星行程，韓國瑜競選辦公室透過聲明稿指出，11月25日上午臨時被新加坡辦事處告知，新加坡政府將此次李佳芬與新加坡僑胞會面聚餐的維安層級提升，且因聚會涉及政治，故新加坡當局將加強關注，這與聚餐活動原希望純粹屬餐敘性質相違背。韓國瑜競選辦公室聲明表示，基於台灣新加坡關係友好，不想影響新加坡相關維安安排，也不想讓僑界為難，臨時決定暫緩此次與僑胞見面會。

據瞭解，由於李佳芬近來走訪東南亞與僑胞舉辦晚宴時，熱情的僑胞多穿着「青天白日滿地紅」的中華民國國旗衣與會，以及活動過程不時也會高喊「當選」等台灣選舉常見的口號，屬於相當政治性的活動，新加坡方面並不樂見此情形。雖然李佳芬方面與新加坡幾經協調，希望將餐敘風格改成座談形式降低政治性，但最後訪新加坡的行程仍以破局收場，可見雙方協調未果。

儘管此次李佳芬未能赴新加坡訪視僑胞，替行程留下遺憾，不過李佳芬代夫出訪還有重頭戲將在12月登場，據瞭解，李佳芬預計12月5日至15日訪美，並一口氣網羅美國東西岸，行程範圍包括華府、紐約、休斯敦洛杉磯等地。訪團成員除了韓國瑜競選團隊外，據傳韓國瑜副手張善政所領軍的國政顧問團，甚至曾任台外交部長的前台中市長 胡志強，也將陪同李佳芬一同赴美。儘管韓國瑜在本次台灣大選中婉拒赴美邀約，但由李佳芬率重量級代夫出訪，仍有一定的象徵意義，至於能否替韓國瑜選情帶來「加分」之效，也值得觀察。