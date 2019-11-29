【觀察】民進黨自信能贏？　從台軍保防劇抓「禿諜」談起

台軍憲兵指揮部為提高台軍官兵「反滲透」保防意識短片的劇照，於11月26日公開，劇照中被壓制在地，看不清面目的「禿頭、着藍襯衫」「共諜」，讓韓國瑜怒極，指該保防劇「影射性極強」，藍營上下也氣得跳腳，尤其當此台灣政壇被「叛變共諜」王立強的自白擾混，美國在台協會（AIT）台北辦事處也在facebook貼上澳洲媒體專訪王立強的鏈接網址「另類介選」之際。

台憲兵保防劇劇照中，被捕的「匪諜」禿頭、藍襯衫的造型竟跟國民黨總統參選人韓國瑜一樣。（台灣經濟日報網站）

韓國瑜氣極的原因不消言說。不過，拍攝保防短片的台軍憲指部倒是理直氣壯，除了表示是根據「真實案件」改編，更義正辭嚴表示「軍隊國家化已久」，反批藍營「不當政治聯想」，甚至引來民進黨立委冷言嘲諷，呼籲韓國瑜不要隨便對號入座「共諜案」，蔡英文則站在「三軍統帥」的高度，笑看事態發展，以「相信國防部沒有（影射韓國瑜為共諜）這樣的意圖」。

簡言之，任憑憲指部的保防短片引發「拍馬」，對不起「貪生怕死莫入此門、升官發財請走別路」的黃埔精神及軍人氣節等批評，憲指部「不改其志」，蔡英文也一笑置之，不以為意。

無論憲指部如何以「真人實事」賦予保防短片中出現「禿頭、藍衫」 「共諜」正當性，或者扮演該「共諜」的台軍官兵真實面容與韓國瑜有多少不相似，都不能免除其「蓄意為之」嫌疑。因為，提高台軍官兵「反滲透」保防意識，重要在於「提高意識」，是否「真人實事」倒是其次；再者，退萬步言，若真要挑選「真人實事」，又非得一定要挑「禿頭、藍衫」，形象與韓國瑜如此相似者？難道是為了增加影片的「趣味性」以「搏君一笑」？

台憲兵拍攝保防劇，內容遭影射國民黨籍總統參選人韓國瑜，憲兵指揮部政戰主任余熙明28日出示拍攝用的鐵灰色襯衫，證明非藍色襯衫。（中央社）

因為歷史因素，台軍骨幹與國民黨的淵源極深，但「解嚴」後，因為台灣社會對「軍隊國家化」的共同要求，「嚴守行政中立」成為各界對台軍在台灣選舉期間的必然要求，憲指部不可能不知道，卻甘冒不韙「影射」、「醜化」韓國瑜，唯一的理由就是「看好蔡英文連任」，藉保防短片「明志」，映射的其實是蔡英文及民進黨對於2020年選後繼續執政的「自信」爆棚，並且已經產生外溢效應。

當然，只從台軍憲指部的「拍馬」行為論斷民進黨自信能贏，顯然「證據薄弱」，也不提只有冰冷數字、沒有温熱「民心」的各式民調，從蔡英文以降的民進黨政治人物近期言行，更可以見到其「自信爆棚」。

如蔡英文的副總統人選、台灣前行政院長賴清德對藍營質疑其「台獨」立場，不但無所畏懼，重新拾起「務實台獨工作者」名號，還「教訓」藍營「台灣已是主權獨立的國家，現在的名字叫中華民國」，過往對於「制憲」的堅持已如昨日黃花；台灣交通部長林佳龍「教訓」辭去交通部審查委員身分的專業學者，指不能「因為一個人的意見，大過整個政府的決策機制」；更遑論台灣行政院長蘇貞昌以「最高行政首長」之姿「教訓」藍營的地方首長及政府機關各級官員，包括內政部、經濟部、法務部、農委會等部會的為政策辯護之「睜眼說瞎話」蔚成風氣，就更不在話下。

種種迹象顯示，民進黨各級官員的確自信勃發，並敢於接受各種「挑戰」，台軍憲指部敢於「挑戰」 「嚴守行政中立」之禁忌，遭受質疑也不改其志，不過是有樣學樣罷了。