美軍B-52轟炸機首度飛入台灣飛航情報區

根據民間航空器追蹤網站的消息指出，12月4日，美軍2架B-52轟炸機，由關島起飛，直接衝入台灣北部空域東海的飛航情報區，之後匆匆轉飛回關島基地。這個消息由民間的「飛機守望」（Aircraft Spots）揭露，台灣國防部對此消息並未否認，僅稱「台灣周邊海空域動態，均可運用聯合情監作為，予以適切掌握與應處，籲請國人放心。」

美軍Ｂ-52轟炸機採雙機編隊，由關島基地起飛，直衝台北飛航情報區，並且和中國大陸東海防空識別區擦身而過。（Aircraft Spots）

而這也是美軍B-52轟炸機，多次飛入東海、南海海域，進行空中示威任務之後，首度進入台北飛航情報區（Flight Information Region, FIR），飛航情報區與防空識別區（Air Defense Identification Zone, ADIZ）不同的地方在於，飛航情報區主要是以航管以及飛航情報服務為主，只有特別原因會切入鄰國領空。跟防空識別區的差異，在於軍事防空運用的不同，事實上空域差不多。

雖然，B-52轟炸機編隊的意圖不明，但是此次航路被視為是「攻擊路線」。B-52轟炸機雖然服役至今已超過50年至60年，美國空軍還打算將其役期延長到2050年才全面退役，則其服役年齡將高達90歲以上，創下人類航空器史的紀錄。

美軍為了戰爭準備，擬將Ｂ-52轟炸機的役齡延長至2050年，使其服役年齡高達90歲以上。（USAF）

由於B-52好用、部署迅速、航行成本便宜，攜載彈量龐大，目前剛剛汰換美空軍現役的AGM-129先進巡弋飛彈（Advanced Cruise Missile）和AGM-86A/B/C型亞音速巡弋飛彈（ALCM）等武器，準備換用造型匿蹤、射程極遠的AGM-158聯合空對地距外飛彈（JASSM），由於彈體縮小，故使用B-52轟炸機作為載台，攜帶量相當驚人。

根據「飛機守望」的分析，此次B-52轟炸機編隊，直接由關島衝入台北飛航情報區，也與中國大陸的東海防空識別區邊緣擦身而過，未知其真正意圖，但是佯攻中國大陸沿海的飛行路線，使得其是否將在演練攻擊中國大陸課目的行動，引起眾人討論。

今年以來，隨着解放軍使用轟-6K進行遠距長航訓練，帶有威嚇色彩地與遼寧號航艦戰鬥羣，一起壓入關島第二島鏈，故美方以年齡相當的B-52轟炸機編隊，最為其之回應，也並非無道理。尤其，美軍轟炸機航路，一路開啟訊號讓民間航空社團捕捉，由民間將消息曝光，官方則態度曖昧，這是目前美國與中國大陸，在台灣海峽周邊所玩起的一種恐怖平衡遊戲。