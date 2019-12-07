英艦「企業號」穿行台灣海峽　台國防部證實：全程掌握

據台灣《中國時報》消息，英國皇家海軍於7日派遣「企業號」(H88)海軍測量船經過金門外海，通行台灣海峽。

台灣國防部指，英籍測量船由南向北航經台灣海峽，期間並無異狀，台軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握周邊海、空域動態。

早前，英國政府曾呼籲香港各方克制，而其主管亞太事務的副國務大臣惠勒（Heather Wheeler）則表明，英國政府將就香港局勢提出人權法案，制裁嚴重侵犯人權的人。中國駐英大使劉曉明則多次表示，英國應停止對香港內部事務干涉，香港事務是中國內政。《中國時報》稱，此時英國海軍罕見派遣軍艦進入台灣海峽，引發外界諸多聯想。

「企業號」（H88）是英國海軍歷史上第十艘以「企業號」命名的船隻，英文名為HMS Enterprise，該艦是一艘多功能勘查船（水道學與海洋學用途），首航於2002年，並於2003年服務。

「企業號」一名在西方國家海軍艦艇廣受歡迎，「Enterprise」這個字原本就擁有多種解釋，例如商業上的一種事業體組合稱為「企業」，但也可代表一種美德（武德），是「進取」、「勇往直前」之意。依據《美國海軍字典》，船艦稱「Enterprise」是取其「勇敢、活躍、及在實際事務上之創意」之意。