【2020台灣大選】親民黨競選總部開幕　宋楚瑜：台灣需要堅強領導

12月10日，親民黨全台競選總部正式開幕，除了支持者高喊「藍綠推兩邊，人民擺中間」、「票投親民黨，台灣再風光」之外，宋楚瑜更在台上高呼「台灣不需要強人，台灣需要的是堅強的領導」，強調自己行政資歷是三位候選人最佳的。

親民黨競選總部正式開張，黨主席宋楚瑜與其副總統候選人餘湘與各立委候選人同台合影。（親民黨提供）

宋楚瑜表示，他個人的參選乃盼望台灣能夠「本土化」、「民主化」、「國際化」，使得台灣能重新尋回一個有能力、有執行力的政府，使人民恢復對政治的信任。他更細數政績，舉公共電視台是在他手上開播、英語的台北國際社區廣播電台ICRT是他創立的，中廣音樂網則是他推動的，再舉台灣各鄉鎮漂亮的道路標示也出自他手，在支持者的歡呼聲下，宋楚瑜問「我要重新找回政府的執行力，好不好？」

針對選後的職權想像，宋楚瑜表示，「我要將國家的利益放在前面，把政黨的利益放在兩邊」，示意當選後他會請各黨領袖到總統府「共商國是」，傾聽不同黨派的聲音，且要求未來的行政院長與全台各地的縣市長好好溝通，「資源共享，不分黨派，不分族群」。

親民黨競選總部正式開張，黨主席宋楚瑜與其副總統候選人餘湘與各立委候選人同台合影。（親民黨提供）

此外，宋楚瑜強調，他當選後會「尊重民意，尊重立法院」，因此每年將親赴立法院進行「國政報告」，直接聽取各政黨民意代表的意見；也會努力網羅各黨各派的人才，組織大聯合政府，並且重新訓練為人民做事的團隊。

宋楚瑜說，「作為中華民國的總統要遵守憲法」，他跟副總統候選人餘湘可以承諾未來一定遵守憲法及其增修條文、兩岸關係條例等，他認為也唯有遵守憲法，兩岸關係才能穩定發展，台灣的經濟才有發展空間；假使當選，他也會向大陸主張「軍事安全、國際安全、經濟安全、生活安全」等4個安全。

此前，親民黨不分區立委參選名單出爐，充滿鴻海創辦人郭台銘色彩。此次有記者問，會不會擔心親民黨變「台銘黨」？宋楚瑜則表示，親民黨是一個公開的園地，猶如台灣政治，每人都有參與的權利，猶如電影《蜘蛛人》所云「With great power comes great responsibility.」（能力越強，責任越大）

與親民黨競選總部開幕同日，鴻海創辦人郭台銘也在Facebook獻上對親民黨的祝福「一馬當先，台灣第一」，更稱親民黨、民眾黨進入立法院，使中間勢力極大化，「中間勢力極大化，確實監督、無私做事，是所有中華民國人民最大的期望」。