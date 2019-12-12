【觀．選】一卷錄音帶一張照片　台灣選舉史上的桃色風波

2020台灣大選在即，這周鬧得沸沸揚揚的則是外交官蘇起誠案外案的楊蕙如網軍案、在上一周則是韓國瑜岳父的砂石案，每周都有不一樣的話題。在涵蓋官商勾結、利益交換、網軍各類的爆料之中，綜觀台灣選舉史影響最鉅的或許是「桃色」爆料，傷害的往往不只是候選人的選情，還有個人的聲譽更甚或賠上政治生涯。

韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋批評網絡上流傳的合成照。（聯合報）

以此次總統大選為例，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料韓國瑜與「新莊王小姐」外遇並有私生女，引發社會關注，此外，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋與發言人12月9日更召開記者會，亮出網路流傳將韓國瑜「抹黃」的合成照，質疑是民進黨惡意攻擊韓國瑜，但後來卻傳出該圖是由韓國瑜粉絲所作，引發韓國瑜陣營自導自演的質疑。

「桃色」爆料幾乎是選舉必出現的一段戲碼，它也曾經對台灣選舉造成關鍵的影響。在這之中可以討論的是候選人私領域的失德是否該被檢視? 又或者身為政治人物，私德跟公德都該對大眾負責?

吳敦義的「愛你」錄音帶

2018年，韓國瑜在競選高雄市長時，提到民進黨的「選舉奧步」並指出高雄市長選舉謝長廷、吳敦義的錄音帶事件，讓這件影響選舉的「緋聞錄音帶」再次被討論。

時間回到1998年，1994年成為高雄首位民選市長的吳敦義尋求連任，但在競選過程中，卻因為一捲內容疑似是吳敦義與女記者間的曖昧對話，錄音帶的內容出現「我愛妳，好不好？好，今天會不會通電話？今天不會。」而被指出吳敦義有婚外情。最終的選舉結果，吳敦義以0.6%，約4,000多票的差距敗給民進黨的謝長廷，而那一捲錄音帶也被視為是吳敦義競選連任失利的關鍵因素之一。而事後該錄音帶送到美國的歐文實驗室驗證是經過變造，但已經無法挽回選舉結果。

吳敦義曾經因為變造的錄音帶而被誣指婚外情。（中央社）

2005年，公布錄音帶的民進黨高雄市前議員陳春生被判刑確定，吳敦義對此則表示這起案件，「遲來的正義又有什麼用。」距離他敗選已過了七年。然而，緋聞錄音帶的影響並不止於此。



在2006年謝長廷參選台北市長時及2008年謝長廷角逐總統之位時，陳春生及高雄市府前參事林宏明又出面爆指出該緋聞錄音帶母帶是由謝長廷交付的，最終法院判定兩人因不實言論侵害謝長廷名譽，共需賠償謝長廷230萬元新台幣。

一捲變造的錄音從1998年到2018年，20年間至少在四次選舉都成為話題主角，也成為選舉「奧步」(台語，指賤招、不好的招數)的最好例子。

陳致中召妓風波

台灣前總統陳水扁之子陳致中曾於2010年競選高雄市議員，卻被台灣媒體《壹周刊》拍到開著休旅車去汽車旅館召妓的照片，而應召女「妮可」也成為台灣當年的話題人物。

陳水扁之子陳致中的召妓事件並未影響他順利當選高雄市議員。（多維新聞）

當時陳致中否認召妓一說，並大動作提出民事訴訟並求償新台幣200萬元，陳致中的妻子黃睿靚更出面表示支持老公。但最後卻遭高雄地方法院判其敗訴，被揶揄是法院認證的「嫖客」，不過，這未影響他這屆的選情順利當選高雄市議員。此後，提起台灣政壇的桃色事件，陳致中召妓一事時常被提起。

被「天上掉下來的禮物」結束仕途

有一句話到現在都是台灣的流行語的就是「天上掉下來的禮物」，而這背後就是「不愛江山愛美人」的台灣前立法委員鄭余鎮，鄭余鎮於1983、1986、1989年當選立法委員，但之後卻接連落選。

在2001年則以高票重回立法院，卻愛上當時台灣的話題女王、曾與章孝嚴、黃安等傳緋聞的女藝人王筱嬋，鄭余鎮更稱王筱嬋是「天上掉下來的禮物」，這句話直到現在仍是台灣的流行用語。鄭余鎮更與王筱嬋赴美國結婚，但鄭余鎮元配堅決不肯離婚並公開向媒體表示，「生為鄭家人、死為鄭家鬼」，家事鬧得沸沸揚揚。鄭余鎮也因此被民進黨開除黨籍，但當時也有民進黨立委為其緩頰，封其為「台灣溫莎公爵」，認為他是「不愛江山愛美人」的例子。不過鄭王二人曾赴美國結婚，婚姻是否具有效力? 以及後來鄭王分手後，王筱嬋告其婚姻詐欺，也意外使台灣婚姻相關的法律引發許多討論。

鄭余鎮與王筱嬋的戀情曾經成為台灣的輿論熱點。（聯合報）

鄭余鎮雖然最終回到元配身邊，政治前途卻已然斷送。2004年鄭余鎮加入無黨團結聯盟參選立委，並上節目承認錯誤，但卻早已經形象大傷，最終只拿到995票。

政治人物的「私德」是否該被大眾檢視?

除了以上這些在台灣著名的桃色風波外，包括原本有意角逐的新北市長的民進黨立委羅致政，台北市前議員童仲彥等也都曾深陷緋聞之中，但對比台灣社會過去對於婚外情、桃色風波猛烈批評，近年也開始是否更該關注政治人物專業的問政、施政表現而非過度重視私人生活的論點。

台灣Youtuber志祺七七也曾以「很常聽到政治人物搞婚外情？「私德不好」真的會影響從政資格嗎？」分析不同的論述，底下網友正反意見皆有，認為應該分開看的網友認為，施政才是最重要的；但反方則認為，這是觀感問題，個人的事情都無法管好，無法放心交給他更多的事情，《大學》裡「修身、齊家、治國、平天下」的概念放到現代人有許多支持者。此外，也有網友認為，要看他犯的錯會不會影響直接或間接影響他的工作表現，應該以個案論之。

選舉制度中，有細心研究政策的選民，自然也有靠觀感好壞來投票的選民。政治人物的私領域難免在選舉成為該人物的加分減分項，這也是桃色爆料很少在台灣的歷屆選舉中缺席的原因。選舉要比的不只是政策，政治人物的一舉一動和塑造的觀感，都有可能影響選民投出手上的一票。