台軍向美採購陸地用方陣快炮 購案雜亂無章

近日美台軍售圈傳出笑話，台軍準備向美國提出採購方陣近迫系統（CIWS）的快炮方案，打算用在陸地據點使用，結果此案由台灣海軍提出，卻買成海軍用的方陣快炮，在陸地上無法使用。原始買家台灣空軍，近期正緊急向美國調整個購案，美商則認為台軍對於此種系統採購，完全不專業，不知道到底要如何使用？相關戰術與配套也幾乎沒有考慮，純粹浪費錢和人力、時間。

故事來由是從前參謀總長、海軍上將李喜明的「靈機一動」而來。台灣海軍本來有的陽字號二次大戰時代的驅逐艦退役之後，艦上的方陣快炮最早型CIWS Block0，被拆下之後，放了一座快炮在台灣北部大屯山上的嵩山雷達站上。然後，就此將艦船使用的快炮，用水泥炮塔牢牢擺在雷達站旁邊，以此作為防空作戰的「利器」，台軍洋洋得意可以「廢物利用、勤儉建軍」，深以為此事為一佳話，但是因為從來沒有進行實彈發射演練過，故也未知其實戰效果。

台軍將一艘舊驅逐艦上的方陣快炮，移駕到台灣北部大屯山上嵩山雷達站，作為地面近迫防衛的武器之一。而且得意洋洋認為廢物利用得當，勤儉建軍而四處宣傳。（陳宗逸／多維新聞）

蔡英文政府時代，由於台海局勢緊張，且解放軍未來攻擊台灣各軍事要塞，尤其是空軍基地、跑道、隧道基地等地，缺乏類似的近迫防空系統，故空軍沿襲了大屯山嵩山雷達站擺放海軍方陣快炮的習慣，向美國採購更多的方陣快炮系統，準備部署在各機場、尤其是台灣

東部的花蓮佳山基地、台東建安基地等重要戰備存儲隧道道口，以防範解放軍又非典型武器攻擊。方陣快炮可能用於對付高速的反輻射無人機、攻擊型無人機甚至貼海而來的巡弋飛彈和超音速陸攻飛彈等武器，但是跟美方洽詢之後，發現了整體建案的矛盾。

美商雷神公司，早在2005年，就開始在台展售陸用型方陣快炮機動拖板車系統，目前已經進化到可以使用單一戰術輪車搭載整個系統。（陳宗逸／多維新聞）

事實上，美商雷神（Raytheon）公司，早在2000年左右，就已經發展出陸上使用的方陣快炮系統，整個系統裝置在戰術輪車、或者拖板車上。而方陣快炮使用的是20公釐火神炮機炮彈，海軍型使用穿甲彈，陸軍型則使用高爆彈（HEIT-SD），兩款快炮彈種不同。且海軍使用穿甲彈攔截反艦飛彈，飛彈彈體被擊穿之後會掉入海上自毀。但是此種穿甲彈如果用在陸上型方陣快炮，可能會導致被擊穿的飛彈、無人機等載具，直接墜入地面建物，造成二度損傷。故陸上型的快炮系統，才要搭配高爆彈，讓目標在空中炸碎燃燒，而不僅是被穿透。

海軍使用的20公釐方陣快炮系統火神機炮炮彈，是穿甲彈類型，只能將威脅目標物擊沈於海中。一旦使用在陸地上，被擊中的目標物，將會因為沒有被燃燒掉而直接掉在地面上，造成人員傷害。台軍由於沒有實彈操作過在陸地上使用方陣快炮，故鬧了笑話。（陳宗逸／多維新聞）

美方在2005年左右，就已經向台灣推銷此種陸上使用型方陣快炮，出口許可也早就不是問題。但是由於台軍「勤儉建軍」的傳統軍風，認為直接買海上艦用快炮系統即可，價格也比陸用系統便宜很多，可以搭配海軍建案一起購買。但是，陸用系統除了使用彈藥不同外，還有其他配套措施。

例如，海上艦用系統的方陣快炮，可以使用艦上的遠距追蹤雷達鎖定目標，在目標接近近迫距離時，再啟動近迫快炮的雷達雙重鎖定，以此增加攔截率和精準性。但是，陸用快炮系統，並沒有艦用追蹤雷達來增加其攔截效能，故在整個陸用系統上，除了搭配發電機組等支援、指揮系統外，還有陸用型的特殊規格追蹤照射雷達，來輔助方陣快炮本身的近迫雷達，兩者差異性極大。

此外，台軍想要用固定式陣地部署陸用方陣快炮，但是美方的戰術觀點則認為，此種近迫系統是要快速反應從四面八方而來的威脅，固定陣地無法達到機動佈署目的，而且固定陣地容易遭受到敵方的反輻射武器攻擊，效能差到不可思議，但是台方在前參謀總長李喜明的主導下，還是硬要採購海軍型方陣快炮，認為這樣可海、陸共用同一款快炮，且彈藥統一、後勤管理方便，種種思維讓美方完全不解，且在台北美商軍火圈成為笑柄。李喜明退休之後，台灣空軍重啟此案，才敢拋棄李喜明的「高見」，與美方重新談判。

外傳，一旦蔡英文高票當選連任之後，國防部長將會換人，目前最熱門的人選，就是海軍出身的李喜明。一旦李喜明接掌國防部，此陸上型方陣快炮採購案，是否會有更荒謬的變化？目前台美軍事圈都在觀察。