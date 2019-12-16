英媒：台灣空軍戰機數量　世界排名第10

根據英國《Flight International》雜誌在12月的統計，台灣空軍目前擁有289架戰鬥機，排名世界第10名，超歐洲多個軍事強國。一旦台灣在2024年開始引進新購的F-16V Blk70型戰機後，總數將達到400架左右，空軍戰鬥機數量將成為全球第7大，將沙特阿拉伯與埃及拋諸腦後。

根據這項調查，目前美國擁有最多的戰機，包括空軍、海軍航空隊以及海軍陸戰隊，戰機數量為2,657架，是目前全球最龐大的空軍戰機部隊，佔全球戰機總數的18%。而俄羅斯則排名第二，擁有1,616架戰機，佔全球戰機總數的11%。第三大機隊則是中國人民解放軍空軍與海軍航空隊的戰機數量，高達1,603架，與俄羅斯不分軒輊。其餘受到注目的則是韓國，擁有474架戰機，居全球第6，卻輸給擁有572架戰機的朝鮮，但是朝鮮究竟有多少戰機具備實戰能力，則有待考慮。而印度擁有710架戰機，巴基斯坦則擁有446架戰機，各佔第4、第6名。

至2019年年底的統計，台灣戰機數量竟然排上全球第10名，將歐陸強國拋諸腦後，令人訝異。圖為台灣空軍主力F-16A Blk20型戰機，正在演練空中閃避戰術。（陳宗逸／多維新聞）

根據該報道指出，不論是特種任務機、運輸機、空中加油機和戰鬥直升機和通用直升機數量，美國都是全球第1。值得注意的是，在特種任務機的數量上，日本為全球第2名，擁有高達152架特種任務機。一般認為，特種任務機指得是空中預警機、作戰指揮機、電子偵搜機、反潛哨戒機、海洋觀察機、特殊部隊運輸機等機型。而日本擁有全球第二多的此種飛機，應該是屬於電子偵搜機與反潛哨戒機部份，日本有需要對其國土四面的廣大海洋麪積進行全天候的監測和收集情報。相對於日本，中國解放軍的特種任務機為111架，排名為全球第4，這與中國解放軍在反潛機的建設方面步伐稍慢有關。

至於空中加油機的數量上，中國解放軍空軍並沒有排入世界10名內，全球第二大加油機隊國家為沙特阿拉伯。依次分別為法國、俄羅斯和以色列，是全球五大空中加油機用家。值得注意的是，澳洲、加拿大、印度、伊朗和日本，都進入前10名，加油機數量皆為6架。意思也就是說，統計上認為，中國解放軍具備實戰作用的空中加油機，不到6架。

解放軍的加油機和特種勤務機數量不夠多，也讓人訝異。圖為攔截解放軍轟6K的台灣空軍F-16A Blk20戰機。（台灣國防部）

至於日本的現役戰機數量，目前為279架，竟然輸給台灣，目前為全球第11名。但日本已採購高達131+3架的F-35A/B，在近幾年會快速成軍，一旦F-35機隊到位，則日本航空自衛隊的現役戰機將達到至413架的數目，數量與台灣未來不相上下。

而台灣戰機數量會如此多，主要是該統計將台灣空軍即將退役的25架F/RF-5E戰機也算入在戰鬥序列中，事實上此型機目前已經退至部訓機的二線地位，僅在戰況緊急時會出動應戰，與日本的統計也記入F-4J/EJ等待退戰機一樣。根據統計，台灣目前的F-16A/B/V（構改機）共142架，IDF（F-CK-1C/D）戰機共129架，這271架構成了目前台灣空防的主力戰機，尤其F-16A/B/V型戰機目前正在陸續進入構改工程中，故戰力略有影響，而IDF戰機已經全部升級完畢，目前是台灣空防主力。

而統計上面將台灣空軍擁有的幻象2000-5EI/DI戰機列為55架，但是由於多數的台軍幻象機已經因為缺乏零件補保和升級配套計畫，而封存在花蓮佳山與台東建安二個隧道基地內，以待戰時緊急啟封使用。根據美方消息來源推估，目前台灣空軍能夠即時備戰的幻象機機隊，應該僅有一箇中隊約十餘架的戰力。但是台灣軍方否認幻象機的戰力問題，堅持妥善率達到65%左右，這個訊息也是目前台灣最高軍事機密，無人能窺探真實性。