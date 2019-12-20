160位美眾議員齊聲挺台　籲啟動美台貿易協議談判

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」 4位共同主席等160位眾議員於12月19日聯名致函美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），支持台美洽籤雙邊貿易協議（BTA）。

據瞭解，這封致萊特希澤的公開信是由眾議院的台灣聯機4位共同主席夏波特（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）發起，獲得156位眾議院議員聯署支持。

信函內容提到，適逢《台灣關係法》40周年，台灣是美國在亞太地區的重要夥伴，具有共同的價值，也是美國的第11大貿易伙伴、美國農產品第8大出口市場、主要的半導體供貨商，此外美台雙邊貿易與投資關係為美國帶來37.3萬個工作機會，全面的美台雙邊貿易關係可為美國帶來工業的全球競爭力強化之外，也能同時為美國創造就業機會。信函指出，台灣業已同美國表達「公平、嚴謹與高標準協商雙邊貿易協議的強烈期望 」 。

前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）應邀出席「建構亞太新局下台美關係新架構」台美智庫國際論壇，討論台美關係。 （中央社提供）

對此，台外交部發言人歐江安表示，台外交部對美國國會再次展現跨黨派力挺台灣的堅定立場表達誠摯感謝，美國特朗普（Donald Trump）政府推動「自由開放的印太戰略 」，提倡公平、自由貿易及以規則為基礎的國際秩序，而台灣作為區域內重要成員，樂願與美國深化合作，台灣政府將在台美既有的堅實良好基礎上，持續與美方一同努力深化雙邊經貿往來與友好夥伴關係。