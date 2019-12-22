「武統」還是「和統」？　兩岸專家針鋒相對

官煤《環球時報》21日舉辦年會。會上，大陸國台辦前副主任王在希表示，台灣2020年的選舉十分激烈、變化無常；但他表示，中國大陸沒有必要太過關注台灣選舉誰勝誰負，因為決定兩岸關係最終走向的是中國大陸。 此外，出席的台大政治系教授張亞中則認為，武統是最簡單粗暴的方式，和平統一才真正考驗兩岸的智慧，相關言論也引發解放軍退役中將的反駁。

台大教授張亞中表示，兩岸之間是兄弟關係，卻引來大陸退將王洪光反批，台灣根本沒把大陸當家人。（楊騰凱／多維新聞）

綜合媒體報道，王在希表示，「一國兩制」過去是大陸對台港澳所承諾的統一後的制度安排，本身沒有問題；現在的矛盾是究竟要不要統一。他說，台灣操弄「一國」是中華人民共和國、承認「一國兩制」後台灣、中華民國等於滅亡，造成大家拒絕「一國兩制」，但他表示，這事實上是誤會，只要在認同「一中」的前提下，什麼問題都可以談。

不過，王在希也表示，台灣千萬不要低估大陸14億民眾追求「國家統一」的堅強意志與決心。此外，台灣若想依靠美國作為後台、並誤以為以此就可抗拒兩岸統一是不現實的。他強調，美國可以對台灣問題施加影響，但無法阻擋兩岸最終統一。

出席年會的前解放軍少將、中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援表示，大陸不須被台灣選舉打亂節奏，關鍵是把自己的事情辦好。他強調，有一個確定的是，不管哪個政黨最終在台灣選舉中獲勝，也絕不敢公開宣布台獨。

前中國社科院台研所所長周志懷則稱，若是民進黨勝出，最重要的關鍵詞是「被統一」。他認為，台灣要避免「被統一〝，只有台灣拿出自身的統一方案。周志懷強調，兩岸談和平發展的制度性安排可以，但「分裂沒有和平，台獨就是戰爭」。

張亞中則認為，兩岸是「兄弟關係」，與其談統一後的「一國兩制」，不如多談統一前的兩岸關係。張亞中說，談「武統」只是證明沒有能力處理兩岸和平發展與政府定位。目前看來，「一國兩制」中的「一國」不可能是中華民國，台灣沒有一個政黨會接受，而「兩制」的問題不是制度的問題，是位階的問題。

解放軍退役中將王洪光認為，統派在台灣內部已經被邊緣化。（多維新聞）

原南京軍區副司令、中將王洪光則表示，他認為台獨勢力已經在台灣佔多數，統派被邊緣化，且這個趨勢不可逆；再者，他認為和統的窗口在台灣已經關閉，大陸民眾與台灣民眾在統獨問題上的意見背向而行，漸行漸遠。

王洪光強調，兩岸統一，時不我待，再有5至10年，解放台灣、統一台灣的時候，將是兩岸不可承受之重。 蔡英文動員年輕人「芒果乾」（亡國感），就是年輕人已把台灣作為「國家」，且這個趨勢越來越快、越來越急。