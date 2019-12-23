「反滲透法」擬年底立法　台商：若法案通過將促使台商返台投票

針對蔡英文要求民進黨團要在2019年底前通過「反滲透法」， 大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）日前罕見的大動作以「廣大台商」為名，在台媒報紙上刊登「再弄惡法、民心不寧」的半版廣告，批評「反滲透法」是變相的「中共代理人法」，是「綠色恐怖」。同時，有台商指出，若民進黨真的通過該法案，將逼迫台商返台投票。

台商組織「全國台灣同胞投資企業協會聯合會」23日在北京舉行2019全國台協會長座談會。（中央社）

根據台媒《聯合報》報道，大陸國台辦12月22日至12月24日在北京舉行「2019年全國台協會長座談會」，國台辦主任劉結一與大陸各地台協會長、台企聯會長、各地台商舉行閉門會談。而北京市台協會長章啟正也在座談會前接受媒體採訪，並做出如上表示。

章啟正表示，「反滲透法」是犀利的法令，盼政府單位針對該法要謹慎研究，而非是對台商經商、訪問造成難處。

不過，章啟正指出，他是不擔心，他是來大陸經商、做生意，尊重這邊的法令。但被問及認不認為該法是恫嚇台商返台投票，他則說，這反而會讓大家回去投票，「反滲透法」是不合理的條文，這麼多年來都沒有這樣，並反問「這是否已經成為戒嚴的條例？」

李政宏於2019年5月接任大陸台企聯會長，對於民進黨蔡英文的反滲透法，相當擔心。（中央社）

至於先前在台媒刊登半版廣告的台企聯會長李政宏受訪時指出，「我們全面都擔心」，由於該法的自由裁量權在政府機關，且最糟糕的是「反滲透法」直接跳過檢調程序，政府認為有懷疑的地方，就會進行調查。

李政宏指出，現今兩岸經濟、文化與觀光等等地交流十分密切，甚至兩岸婚姻、企業合作，裏頭有許多不知道如何解讀的事情。而「反滲透法」要求台胞證明自己無罪，法律去解決政治的問題是糟糕的事情。

李政宏擔心該法通過後，台灣政府會任意給在陸台胞「扣帽子」，像是台胞參加大陸政府的會議、台資企業受大陸政府支持、台生申請獎學金等等，回台是不是要一五一十地跟台灣政府解釋這些事情。

對於台商巨大的擔憂，台灣陸委會表示，「反滲透法」是針對滲透干預的不法行為，而不是特定身分或對象，正常的兩岸交流不會觸法。台商、台幹、台師、台生正常的經商、工作、生活、就學，以及參與政治活動、發表政治言論的權利都不會受到影響。行為人必須有受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，加上從事「不法行為」，才會被處罰。

同時，陸委會也認為，反滲透法草案「合憲合法」，所以支持這個法案，當然也會持續聽取各界意見，多做社會溝通，希望社會各界能夠一起來了解法案內容，切勿基於特定政治目的而惡意曲解。