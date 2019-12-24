【2020大選】兩岸春節加班機規劃終出爐　「投票加班機」僅10班

2020年農曆新年與台灣大選投票日相近，兩岸春節加班機執行時間是否延長，近來引起兩岸官方隔空舌戰。 12月24日，兩岸航空主管機關終於確定2020年春節加班機不延長執行時間，依照慣例在春節前後兩週，亦即2020年1月11日至2月8日執行。這也是兩岸定期班機直航10年來，春節加班機最晚公布的一次。

同時，因應台商、台生返鄉投票需求，1月9日、10日規劃10班「項目加班機」。對此，大陸台企聯總會長李政宏表示，兩岸春節加班1月11日投票日才啟動，即使9、10兩天有部分加班機，「大家都要返台投票，肯定不夠」。建議春節加班機放寬提前到8日成行。

自從2009年起兩岸定期班機直航以來，今年是最晚公布春節加班機規劃的一次，這背後與2020年大選投票日剛好在大年初一前兩週有關。圖為2005年，廣州至台北春節台商包機順利首飛。（VCG）

據悉，大陸官方11月12日對外表示，台灣民航局明確拒絕2020年春節加班機執行時間延長至2020年1月4日至2月15日，引起兩岸官方脣槍舌戰。民進黨政府此後不斷強調，陸客減少，機位夠；只有春節加班機，沒有投票加班機。消極態度引起台商不滿，批評是「選票算計」。

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，兩岸的民航局12月24日公告稱，雙方同意兩岸航空公司可在2020年1月11日至2月8日期間安排春節加班機。考慮民眾與航空公司需求，循例春節加班機總量不予限制。考慮到大陸空域資源緊張等情況，僅對大陸個別繁忙機場設有上限，上海浦東147班、廣州9班、深圳23班、杭州17班，北京因無航空公司提出需求，所以不予安排。

於前述春節加班機期間，雙方航空公司均可於班次上限內依市場需求提出春節加班機申請。松山機場及上海虹橋機場春節期間不開放飛航兩岸加班機，原營運往返松山機場兩岸航線之航空公司，可安排包機在桃園機場起降。

報道稱，台灣民航局官員說，雙方規劃於今（2019）年12月31日前陸續核准航空公司的春節加班機申請，以便利旅客訂位安排行程。

同時，雙方航空公司將於1月9日、10日期間安排部分加班機。台民航局稱，兩岸規劃10班項目加班機，台方3班（上海浦東2班、深圳1班），陸方7班（廈門4班、浦東3班）。針對前述項目加班機，雙方將盡速予以核准，以滿足台灣民眾之旅運需求。

報道稱，李政宏表示，兩岸春節加班終於出爐，台商樂觀其成。但為了不讓想回台而沒有機位回來的台商失望，他建議春節加班機可以再放寬提前一天到8日成行，並且增加11日凌晨起飛的紅眼航班。

不過，台民航局也強調，「鑑於項目加班機是我方內部事務，其性質與兩岸春節加班機截然不同，為避免因操作不符市場常態的優惠票價而引發爭議甚或觸犯相關法令之風險，民航局後續將依雙方航班對等原則處理，並隨時檢視票價及訂位情形。」

李政宏認為，投票日前兩天的10班加班機，對大量台商返台投票而言，「肯定不夠」，呼籲官方再延長一天。（楊家鑫／多維新聞）

事實上，台灣中選會將大選投票日定在春節前兩周的1月11日時，就被質疑有選舉算計，配合春節加班機執行從大年初一前兩週開始的慣例，「技術性干擾」在陸台人的返鄉投票意願。

從此次民進黨政府處理春節加班機的態度來看，似乎只要機位夠就好，即使大陸願意提供優惠機票給台人返鄉，也會以不干預市場價格為由拒絕，這或許這不能算阻擋台人返鄉投票，但確實讓部分台人卻步。