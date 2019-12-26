【台灣大選．觀察】韓國瑜拋出的經貿主張　會是台灣產業強心針嗎

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台灣中央選舉委員會周三（25日）下午舉辦第二場2020年總統候選人政見發表會。國民黨總統候選人韓國瑜會中拋出續簽ECFA主張，強調大陸市場佔台灣出口40%，ECFA一定要續簽，否則對台灣企業是致命打擊。此外，針對台灣現有200多個外交使館，韓國瑜認為，除了執行傳統外交任務外，應賦予館處經銷推廣任務，把貨賣到國際、人帶進台灣，並將觀光客引流到台灣，傳統外交會轉為經貿外交。

韓國瑜（中間）2019年12月25日出席政見發表會。（洪嘉徽／多維新聞）

細究韓國瑜提出續簽ECFA和外交使館兼任推廣經銷任務兩大主張，就續簽ECFA而言，福建江夏學院法學院副教授、台灣法研究所研究員曾麗凌認為，WTO並不存在這類強制性規則，早收列表是現階段考慮終止與否的重點，而非ECFA協議本身。

曾麗凌指出，ECFA僅是「目錄式」框架協議，不涉及具體的實質性安排及雙方權利義務關係。曾麗凌表示中國大陸不會輕易終止ECFA早收清單，所謂ECFA有效期到2020年的說法並不具有強制性。不過曾麗凌說如果反面解釋的話，意即中國大陸若想終止也是沒問題的。換言之，到了2020年，中國對ECFA的態度很可能視台灣總統大選結果而定，不外乎韓國瑜勝出則續簽的可能性增加，蔡英文勝則視蔡的兩岸政策如何變化而定。

2010年3月31日，台灣經濟部國貿局長黃志鵬（右）與大陸商務部台港澳司長唐煒在海峽兩岸經濟合作框架協議協商會上握手。（多維新聞網）

據台財政部關税署的統計，累積減免關税金額為68.94億美元，從ECFA早收清單實施以來，至少幫台灣廠商節省了2074億新台幣的可觀成本。

事實上，ECFA早收清單自2011年起，佔台灣對大陸出口額的五分之一至四分之一，倘若ECFA早收清單遭大陸單方面終止，絕對是對以大陸市場為主、生產早收列表產品的台灣企業的重大打擊，再以台灣普遍的企業規模來說，能否承受這樣的衝擊，尚在未定之天。因此，韓國瑜選在ECFA早收清單「可能」被終止的2019年歲末拋出續簽ECFA主張，其用意不外乎安住有關企業、廠商業者的心。

再者，韓國瑜主張要台灣外交使館兼負各項農漁產品、高科技產品等的推廣經銷任務，此主張好似2013年韓國部會改組之前的外交通商部職責。1998年，甫經歷1997年亞洲金融風暴的韓國實施政府改組計劃，將外交部改組為外交通商部，其職責為研擬與對外關係牽涉的法律事務、對外貿易協商和對外經貿事務，包含貿易談判職能在內，並由此展開FTA戰略。2013年後，韓國才將外交通商部，改組成外交部以及產業通商資源部，原來的外交通商部之貿易談判職能以及相關職能便轉移給新的產業通商資源部。

韓國瑜的主張乍聽之下很像上述所言的韓國做法，實際上能不能做到真正的外交與打通產品通路的功能合一，則要看實際擬出的政策大綱跟執行細節如何，由政府領頭，一以貫之的打通通路，過程不僅艱辛、需要克服官僚部門的本位抵抗、耗費大量時間人力跟金錢成本，也要排出眼前最需要打通的產品通路優先級，否則將會白忙一場。

綜上所述，韓國瑜的經貿主張算是中規中矩，抓到當前的重點，續簽ECFA無疑是一劑以大陸市場為主的產業之強心針。至於外交使館兼任推廣經銷任務此一主張，雖說韓國瑜的立意好，仍需考察韓國的實際做法後，擬定一套台灣的方針規劃，才可知道能否奏效，但至少值得期待。