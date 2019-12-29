【2020台灣大選】賴清德返場　中共怎麼想？

蔡英文競選總部當11月17日召開記者會，正式宣布賴清德為副總統參選人，兩人齊聲高喊：「2020是台灣命運的關鍵，我們必須贏，台灣必須贏！」相較於此前台灣輿論對韓國瑜副手人選的百般猜測，在民進黨初選期間與蔡英文殺得刀刀見骨的賴清德，一般對他返場歸隊與蔡英文搭檔反而沒什麼懸念。原因無他，賴清德的人氣，加上他的深綠台獨立場，與蔡英文形成絕佳的互補，「英德配」自然被視為民進黨保住政權的勝利方程式。 但這樣一組民調持續攀高的搭配，如果放進兩岸關係的框架來看，台海兩邊就會產生完全不同的認知。主張「中華民國台灣」的蔡英文牽起了「務實台獨工作者」的手，兩人如果順利入主台灣總統府，背後所體現出來的政治涵義，或許不只有台灣看到的那般單純。

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對蔡英文來說，為了選票極大化，找來獨派力挺的賴清德，相當有利於深綠選票的收攏。事實上，2018年台灣九合一大選後獨派出手「逼宮」蔡英文，試圖藉機將賴清德推上大位，別忘了那四位台獨大老買下深綠媒體的版面，從背後重重捅了蔡英文一刀：「敬請不要參選連任」。此後，深獲獨派期待的賴清德，甚至被英粉們戲謔地取了「台獨金孫」的封號。在這個情況下，着眼於黨內裂痕的彌合，以及深綠選票，賴清德確實是蔡英文的不二人選。

英德登場 收攏深綠選票

從後來獨派的動作來看，蔡英文的策略是奏效的。初選後經過一段時間的沉寂，賴清德從2019年10月底「復出」投入輔選。而原來非賴清德不可的獨派團體，也開始以「延續本土政權」與「守護台灣民主」為名，醖釀透過「英德配」的組合，復歸蔡英文陣營。

民進黨初選期間支持賴清德的台獨大佬與團體，最後以「延續本土政權」為名，在「英德配」確定前後，紛紛歸隊力挺蔡英文。圖為蔡英文（左二）於2019年4月18日晚間在台北出席「台灣國家聯盟」餐會，爭取獨派支持。（中央社）

我們可以看到，「英德配」正式登場前，正是由獨派團體打頭陣，為兩人搖旗吶喊。由30幾個台灣本土社團及政黨成立的「守民主護台灣大聯盟」，於2019年11月10集結成軍，88歲「台灣之友會」總會長黃昆虎擔任召集人，高齡94歲的獨派大老辜寬敏親自出席，一改原來呼籲蔡英文放棄連任、交棒給賴清德的立場，改喊「絕對不能讓她（蔡英文）失敗」。在此之前，台灣國家聯盟等獨派團體也舉行記者會，包括姚嘉文、陳隆志等獨派人士齊聚一堂，公開宣示要做蔡英文的後盾。

從台灣政黨政治的角度來看，賴清德作為蔡英文的副手，的確為民進黨選情大大加分。特別是在兩岸論述上，蔡英文抓住中華民國這一端，而賴清德穩住台獨那一端，完美連結了「中華民國台灣」這個「寄生台獨」的產物。

台獨副手 維持現狀破功

然而，從台灣選舉政治之中抽離出來，將眼光望向兩岸關係另外一個重要的行為者，中共眼中看到蔡英文選擇賴清德擔任副手，恐怕和台灣看到的意義大相徑庭。台灣看到的是賴清德吸引深綠獨派選票的能力，而這一點對中共來說，恰是對未來兩岸關係帶來高度危險性的一顆地雷。

中共對於台灣政治人物的評價，一向有其一套觀察邏輯，可以簡單化約成「聽其言、觀其行」六個字。相較於2016年蔡英文上台之初，在就職演說中大談「維持現狀」，中共至少還給了「未完成的答卷」這個評語，但是對於賴清德的評判可能早就「板上釘釘」了。

賴清德之所以深受獨派大老信任，回顧其從政經歷，他毫不避諱台獨的主張與立場，可謂是班班可考。2015年10月，還是台南市長的賴清德，即在議會備詢時表態：「我主張台灣獨立，但沒主張要兵戎相向，我認為中國要尊重台灣是主權獨立國家」。

後來賴清德以民進黨明日之星的姿態，從地方政壇躋身中央。在其不到兩年的閣揆任內，更是兩度在立法院自稱為台獨政治工作者。2017年9月在接受台灣立法委員陳怡潔質詢時，賴清德坦言自己是「主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」。此話一出，賴清德成為首位在台灣立法院公開主張台獨的「中華民國行政院長」。

隔沒多久，2018年3月賴清德在台灣立法院重申「我確是主張台灣獨立的政治工作者」，隨即引來中國大陸官方高分貝的批評。不只是被認為屬於鷹派立場的《環球時報》刊文要求大陸官方必須「精準打擊賴清德」、「制裁台獨份子」，大陸國台辦接着以發言人馬曉光名義發佈新聞稿，嚴厲批判賴清德「頑固堅持『台獨』立場，狂妄挑戰兩岸關係現狀」，並提出警告：「這是十分危險的，也是自不量力的」。

儘管賴清德後來為自己的台獨主張加上「務實」兩字，以民進黨《台灣前途決議文》所稱「台灣已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立」來辯護，但連番高調錶表態，已為兩岸關係造成了嚴重的緊張動盪。

2018年4月18日解放軍在台海進行實彈演習，戰機連續兩天「繞島巡航」。就算賴清德跳出來消毒，稱這是共軍例行性軍演，不必隨之起舞，也呼籲台灣民眾不用恐慌，但大陸國台辦主任劉結一直接挑明：「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動」，同時丟下一句「他就是個台獨！」也就是說，中共眼裏的賴清德，無疑就是赤裸裸的台獨。

現在的賴清德，已非台南市長，亦非行政院長，而是台灣副總統參選人，他的台獨立場無論怎麼包裝或者換句話說，都很難在中共面前忽悠過去。在中共看來，賴清德作為蔡英文的副手，代表了民進黨的兩岸路線的巨大變化，代表了蔡英文「維持現狀」論的正式破功，實質台獨開始藉由副手賴清德而整裝上場。

小英連任 兩岸雪上加霜

2018年以來搖身一變為「辣台妹」的蔡英文，不斷以「中國」代稱「中國大陸」，在台灣中學歷史教科書中加入「台灣地位未定論」，又透過所謂「民主防護網」的建構，力推「國安五法」、「中共代理人」修法以及《反滲透法》，致使大陸國台辦出面將之定性為「修法台獨」。

民進黨在台灣總統大選投票前夕力推《反滲透法》，此前推動「國安五法」與「中共代理人」修法，被中共視為「修法台獨」。圖為台灣陸委會文宣反駁部分媒體對《反滲透法》的報道。（楊家鑫／多維新聞）

也正是因為如此，當「英德配」站上了競選台灣正副總統大位的政治舞台，其在兩岸關係上的象徵意義就顯得更加至關重要，從維持現狀快速地往顯性台獨的方向飛奔過去。站在中共的立場來解讀，「寄生台獨」的蔡英文，搭配「務實台獨」的賴清德，這個組合不就意味着將把台灣帶向更為激進台獨的境地嗎？

台灣方面有評論認為，如果蔡英文順利連任了，在沒有競選壓力之下，自然不再需要靠着大吃「芒果乾」（「亡國感」諧音）來炒作動員，其兩岸政策也就不需要走得過於極端，反而可能趨於和緩。不過，這種看法其實是忽略了賴清德這位台獨副手對兩岸關係穩定的破壞力與殺傷力，也是對中共「反獨」決心的忽視。既然習近平講了「『台獨』是歷史逆流，是絕路」，也強調「絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」，又怎麼可能對於已被下了「他就是個台獨」定論的賴清德視而不見呢？

2020年台灣總統大選對中共而言，無論是蔡英文連任，還是韓國瑜勝出，都不會影響其解決台灣問題的戰略目標，在選戰過程中也很明顯地避免選邊站。但關鍵在於，中共不可能樂見台獨路線鮮明的「英德配」勝出。中共真正在意的，其實是台灣總統府副總統辦公室內坐的是一位「台獨工作者」，這意味着兩岸關係未來將佈滿更多荊棘，衝突也勢必將更為激烈。

本文轉自《多維TW》050 期（2020 年01月刊 ）《多稜鏡：賴清德返場，對岸怎麼想？》。