【2019年中國大事回顧】兩岸關係持續「冰封」　台灣大選拉開序幕

2019年即將過去，而在這一年中，無論台灣內部還是兩岸關係，都有諸多大事將載入史冊。無論是習近平年初在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的長篇講話，還是為了迎接2020年台灣大選而粉墨登場的各路台灣政治人物，又或者參與人數眾多的聲援香港反修例運動，無一不影響深遠。

一、兩岸領導人年初隔空喊話（2019年1月1日至1月2日）

2019年1月2日，中國大陸在北京舉行《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，國家主席習近平宣誓大陸與台灣「必須統一，也必然統一」。習近平提出5點主張，一是攜手推動民族復興；二是探索「兩制」台灣方案；三是堅持一個中國原則；四是深化兩岸融合發展；五是實現同胞心靈契合。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在北京舉行，習近平提出五點對台政策主張。（新華社）

為加快統一台灣的制度建設，大陸還於11月5日在公布的中共十九屆四中全會決定中推出兩岸統一方案雛形，即在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，統一後，台灣社會制度和生活方式不變，台灣私人財產、宗教信仰、合法權益不變。

蔡英文於2019年元旦在總統府發表新年講話。（資料圖片）

而在此前，台灣總統蔡英文則於1月1日提出「四個必須」和「三道防護網」作為台灣在兩岸關係的應對之道。四個必須是指「必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。」三道防護網則是「民生安全防護網、資訊安全的防護網以及強化兩岸互動中的民主防護網」。

二、《台灣關係法》40周年 美首度證實在台駐軍（2019年３月1日至4月10日）

蔡英文通過視像方式參加美國智庫研討會，圖為蔡英文過境夏威夷期間也曾通過這一方式與傳統基金會座談。（中央社）

被視為台美關係基石的《台灣關係法》屆滿40周年，2019年同時也是美國在台協會（AIT）成立40周年。而蔡英文也多次表示，2019年是美台關係升温的最高點。而AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）於2019年4月3日首度證實，AIT現址的派駐人員，從2005年起就包括美國陸海空三軍與陸戰隊在內的現役軍人。

三、高雄市長韓國瑜訪問陸港 進香港中聯辦（2019年3月22日至3月28日）

韓國瑜（左）與香港中聯辦主任王志民會晤。（中聯辦）

韓國瑜22日至28日訪問香港、澳門、深圳及廈門，這是自2018年12月25日上任後，他首度訪問大陸和香港、澳門。

韓國瑜將此行定調為「經濟之旅」，不談政治，不過先後與香港、澳門中聯辦主任見面，此後，韓國瑜在深圳又與國台辦主任劉結一會面，並在和劉結一會面時表示，強烈支持九二共識，並稱這是海峽兩岸的交往定海神針。韓國瑜以高雄市長身份會晤中聯辦和國台辦官員，也引發蔡英文和陸委會質疑。

四、台灣同性婚姻合法化（2019年5月17日）

台灣同性婚姻合法化不僅在台灣，也在大陸及香港引起巨大反響。圖為支持同性婚姻民眾參與遊行。（資料圖片）

台灣婚姻平權運動歷經大法官釋憲與公投等階段，台灣立法院院會5月17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，這也讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化地區。

五、郭台銘參選2020大選風波（2019年4月17日至9月16日）

郭台銘於Facebook發布在白宮前的留影。（Facebook@郭台銘）

鴻海董事長郭台銘於2019年4月中旬，表示自己「媽祖託夢叫我一定要出來」 ，閃電宣布參選2020總統大選，頓時從全球知名的企業家，變成政壇實力最強的新鮮人。

但在7月的國民黨初選中卻敗於韓國瑜，失去參選資格。沉澱過後，一度傳出他將與柯文哲、王金平結盟，甚至更是退出了國民黨，但就在9月16日深夜，郭台銘宣布退出2020總統之路。

六、「國安五法」修法（2019年5月至7月）

7月15日，正值台灣解除戒嚴32周年紀念日，曾遭遇白色恐怖鎮壓的政治犯們連同家屬，在台灣總統府前的「白色恐怖政治受難者紀念碑」，抗議民進黨政府「重返戒嚴」，要求廢除國安五法。（楊家鑫攝）

台灣從5月開始推動一系列修法，加強對境外勢力滲透台灣的防禦措施，到7月為止已完成「國安五法」的修正，其中台灣政府修訂的與國安有關的法律條文，包括刑法、國家安全法、國家機密保護法、兩岸人民關係條例等等。

「國安五法」在台灣引起極大爭議，民進黨方面強調意在維護國安，而國民黨等則攻擊其可能造成限制人身自由、控制傳媒與言論等後果，並嚴重惡化兩岸關係。

七、蔡英文對香港反修例運動表態（2019年6月10日）

蔡英文過去曾主張台灣必需定難民專法，然而被指面對港人的要求卻置若罔聞。（洪嘉徽攝）

香港爆發反修例風波後，蔡英文於6月10日首次喊話表示「台灣人撐香港」，並嚴正拒絕「一國兩制」，此後，蔡英文及台灣政府亦多次表態支持港人反修例運動，並指台灣願意為港人提供幫助。

不過，蔡英文後來拒絕香港學生主張修台灣《難民法》的要求，並強調現有條例已經足夠。

八、台北市長柯文哲赴上海參加雙城論壇（2019年7月3日）

台北市長柯文哲與大陸國台辦主任劉結一會面。（資料圖片）

台北市長柯文哲於7月3日率團參加台北上海雙城論壇，與上海市長應勇在致辭中都不約而同地提到「兩岸一家親」。

此後，柯文哲又與大陸國台辦主任劉結一會面。台北市府原稱獲許可在Facebook直播兩人會談，但約10分鐘便遭陸方打斷，十分尷尬。柯文哲當晚返台回應稱，陸方原意是指可以錄影，是市府誤解成可以直播。

九、大陸推出「惠台26條」 讓台胞同享國民待遇（2019年11月4日）

大陸國台辦與國家發改委提出對台「26條」優惠措施可視為大陸對台商政策再進化版，內容多具體且可操作，試圖解決這幾十年來台商在陸經商遭遇的難題。2019大陸台商參加國民黨舉辦的秋節聯誼茶會。（洪嘉徽攝）

國務院台辦、國家發改委等20個機關部門於11月4日推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（簡稱惠台26條），其中包括為台灣企業和人民提供與大陸國民同等待遇的措施各13條。

國台辦主任劉結一表示，惠台26條對解決台灣民眾與企業在大陸投資、生活問題、擴大機遇，帶來獲得感，「確實有真金白銀」，以後還會不斷考慮台胞的具體需求，會在大陸發展中針對台胞需求的政策面，幫助創造更多的機遇、更好的條件。

十、2020台灣大選總統候選人正式名單公布（2019年12月1日）

台灣3名總統候選人12月18日舉辦第一場電視政見會。（中選會提供）

台灣第15任總統、副總統選舉共有3組人馬登記參選，中選會於12月1日審定通過親民黨候選人宋楚瑜及余湘、國民黨候選人韓國瑜及張善政、民進黨候選人蔡英文及賴清德候選人資格。12月18日舉辦了第一場電視政見會；12月29日，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜出席了2020大選總統電視辯論會；今屆選舉將於2020年1月11日舉行投票。