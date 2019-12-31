大陸漁船金門海域翻覆　5名船員全部失蹤　兩岸仍在搜救

疑似海象不佳，1艘大陸漁船「龍文漁65187」今天（31日）上午在金門馬山外海翻覆沉沒，5名船員全數落海失蹤。 目前，兩岸都已派出搜救船加入搜救行動，合計出動11艘搜救船艇及1架直升機，進行聯合搜救行動，暫未找到落海船員。

搜救人員持續搜救中。（金門海巡）

金門海巡隊副隊長駱文雄表示，第12巡防區上午7時半左右接獲通報，1艘大陸漁船在金門馬山外海台方禁限制海域內翻覆，台方海巡指派海巡隊PP-3556、3577、10053艇及岸巡CP-1018艇趕赴現場救援，並通報空勤總隊增援直升機。

金門海巡隊在接獲通報後啟動兩岸聯合搜救機制，通知廈門海上搜救中心及廈門市海洋綜合行政執法支隊進行狀況核實，確認翻覆漁船為大陸籍「龍文漁65187號」船上有3男2女，共5人，陸方也立即出動海巡08179、華英391、東海救202、中國海監80218028及中國漁政35401、35446等船加入搜救。

根據台灣海巡署「搜救優選規劃系統」推算，落海失蹤人員漂流可能範圍涵蓋台方馬山、寒舍花及陸方圍頭灣等海域。兩岸合計出動11艘搜救船艇及1架直升機，在漂流可能範圍內進行聯合搜救行動，截至目前為止，尚未發現落海人員。

（聯合報）