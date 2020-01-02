【黑鷹墜落】台灣國防部：參謀總長沈一鳴等8人罹難　5人生還

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區迫降，機上共13人。台灣國防部早前證實，計劃慰勉部隊的參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文等高階將領都在機上。

台灣國防部表示，機上13人只有5人獲救，但其中不包括沈一鳴，其他8人沒有生命迹象，確認沈一鳴身亡。