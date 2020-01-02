民進黨：《反滲透法》是保護國安的「金鐘罩」

在台灣，民進黨今天（2日）上午召開「謠言止於智者，正確理解反滲透法」記者會，立委候選人張銘祐、蔡沐霖等人出席會議。 民進黨中國事務部主任林琮盛在會上稱，反滲透法是保護國安的「金鐘罩」，「國民黨鋪天蓋地造謠，是要討好中共？還是他們在害怕？」認為法律是有嚴謹的構成要素，若無觸犯根本不需害怕。

圖為民進黨中國事務部主任林琮盛。（資料圖片）

林琮盛說，反滲透法是保護台灣的一個金鐘罩，國際社會對中共的滲透展開法律面的反制是一個趨勢，美國、英國、德國及澳洲都有相應措施，台灣作為中共統戰滲透第一線，當然也要有這一部法律。

林琮盛解釋，反滲透法所針對的對象非常清楚，要有明知被滲透或主觀犯意，直接接收境外敵對勢力指示、委託、資助之人，相關五種違法行為分別為：一、違法捐贈政治獻金、公民投票經費；二、違法從事競選活動；三、違法進行遊說；四、公然聚眾意圖強暴脅迫、恐嚇公眾、煽惑他人犯罪以及妨礙集會遊行；五、妨害選舉、公民投票。

林琮盛續指，只有做以上5種違法行為，才會觸犯反滲透法，若沒有犯意與實行這些行為，不需害怕觸法問題，所以請藍營停止製造社會恐慌，散播謠言的邪惡行為。

（中央社）