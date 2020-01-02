【黑鷹墜落】美國在台協會發聲明哀悼　已準備隨時就事件提供協助

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區迫降，造成參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職。 美國在台協會發聲明哀悼，對死難者及其家人、朋友致以最深切的哀悼之意。同時表示，已準備好隨時就此一事件為台灣提供協助。

美國在台協會之會徽。（圖源：美國在台協會）

美國在台協會聲明指，對於今天早上造成包括參謀總長沈一鳴在內等八名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟。美國在台協會謹代表美國，在此向罹難者的家人、戰友、及所屬團體表達最深切的哀悼之意；同時祝福生還者早日康復。

聲明稱，許多過去和目前仍在美國在台協會服務的同仁，都曾經與沈參謀總長及其他罹難同仁共事愉快，一同致力促進美台的安全合作。「這些不幸喪生的好朋友與曾經共事的夥伴將會常留在我們的心中。我們希望，我們對支持台灣安全的堅定承諾，可以榮耀他們曾經留下的回憶。」

美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）表示，「能有機會和沈將軍共事，一同促進美台安全關係，我感到非常榮幸。他是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友。我會非常懷念他......美國在台協會已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。」