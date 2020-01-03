【黑鷹墜落】蔡英文舉辦國防軍事會　民主化以來第一次公開

台軍參謀總長驟逝，蔡英文緊急啟動國安機制，首度公開舉辦以往密不透風的「國防軍事會談」（俗稱「大軍談」），用以穩定軍心、穩固選情以及穩固政治狀態和外部壓力。蔡英文表示，首先必須確保軍心民心穩定，其次要確保台海周邊安全，此外還要確保裝備檢整完善。此三個要求，第三個相當罕見，蔡英文身為三軍統帥，直接要求台軍確保裝備檢整完善，這等於是準戰鬥狀態的預防措施。

事實上，總統蔡英文不僅在空難發生當天上午，立刻取消所有選舉形成，坐鎮於總統府內，未知是否啟動「反斬首」的「萬鈞」行動。因為狀況未明、不知沈一鳴一行人搭乘的直升機究竟為何失去聯繫，在確認嚴重撞山空難之後，也對直升機撞山墜毀的詳情不明，故蔡英文鎮守總統府、停止選舉行程，除了在公關上有所截至能夠獲得選情加分外，也有很細緻的國安作業考量在內。

蔡英文在緊急時刻召開國安高層的「大軍談」，並且要求台灣三軍戒備、檢整裝備完善，確實聞到火藥味，代表兩岸局勢可能有升高趨勢。（台灣總統府提供）

此外，蔡英文進入國安警戒狀態，公開「大軍談」內容供媒體宣傳以穩定台灣軍心，這是台灣民主化有史以來第一次的公開軍談。台灣軍方一直以來與三軍統帥都有「軍談」，所謂「小軍談」約一週一次，出席成員包括三軍統帥、副總統、國安會高層以及國防部長與參謀總長而已，而「大軍談」則是一個月或者隔月舉辦，除了「小軍談」的成員之外，還納入行政院長、相關內閣成員等，視局勢而定納入外交部、陸委會等閣員。

最著名的「軍談事件」，就是1990年7月，當時的行政院長郝柏村，跳過總統李登輝的指揮系統，以行政院長身份舉行「小軍談」，逾越行政院長的憲法身份，遭到揭發之後震動台灣朝野，也在民間掀起龐大的反郝示威遊行，有言李登輝藉此讓郝柏村入套，讓民進黨發動反郝運動，將郝柏村的前途斷送殆盡。這是當年李郝鬥爭的最高潮，後來以李登輝全面勝出，國民黨內非主流派出走組成新國民黨連線（後來組成新黨）告終。

事故發生後，蔡英文指示，這是有史以來最高層級將領因公殉職，台灣所有軍事單位降半旗3天。圖為空軍松山基地指揮部降半旗。（中央社）

此外，蔡英文當天下令全台灣軍事單位都要降半旗三天哀悼。非常弔詭的是，美國在台協會（AIT）內湖主廈，1月3日上午也降半旗表示哀悼，這是台美之間從未有過得特例。此外，美國參謀首長聯席會議主席（CJCS）馬克麥利上將（Mark Alexander Milley），也主動發佈追弔文，表示「謹代表美國軍方，對台灣軍方因直升機事故而痛失沈一鳴和其他7位罹難者，表達哀悼之意；人們會記得沈一鳴是位傑出的領袖，也是台灣防務與區域安全的擁護者。」這種高階將領的往來，在台美間也是第一次特例，政治效應和意義不可輕忽。

由於目前美伊之間局勢緊張，開戰聲不斷高漲，而伊朗剛剛與解放軍海軍、俄羅斯海軍舉行軍演，中東局勢的緊張，美方一直評估認為，中東一定會牽連到台海局勢，甚至讓兩岸軍事對峙突然升高，甚至不排除解放軍的閃電斬首戰。而台灣目前正面臨重大軍事危機和政治變動，蔡英文下令三軍檢整裝備，以及美國軍事最高領導人與台灣之間公開互動，無論怎樣看，都相當具有指標性意義。