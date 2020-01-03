【黑鷹墜落】參謀總長殉職危亂軍心　蔡英文視導衡山指揮所

台灣空軍的黑鷹直升機日前墜毀山區，包括參謀總長沈一鳴等8名官兵不幸殉職，蔡英文周五（3日）罕見公開召開「國防軍事會談」以穩軍心、民心，隨後又轉赴國防部、聯合作戰指揮中心衡山指揮所視導，透過視訊聽取各戰備部隊的工作報告。蔡英文致詞時重申「三個確保」，強調國防事務如常操作，不可一日懈怠。 同行的還有國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、國安會副秘書長陳文政等人軍方高層。

蔡英文前往衡山指揮所，視察台軍聯合作戰指揮中心，透過視訊聽取各戰備部隊工作報告。（台灣總統府提供）

據台灣總統府發布的新聞稿指，蔡英文抵達國防部後，首先進入沈一鳴的辦公室，緬懷沈一鳴過去戮力從公的點滴，也到其他處室為堅守岡位的台軍將士加油打氣。蔡英文強調，國防事務如常操作，不可一日懈怠，「這就是我們懷念沈總長最好的方式，請大家加油」。

隨後蔡英文就前往衡山指揮所，視察聯合作戰指揮中心，透過視訊聽取各戰備部隊工作報告。蔡英文致詞時表示，國防事務如常運作，讓民眾安心是最重要的事情，她請台軍弟兄務必全力以赴，有三件事情必須要特別注意，第一是必須確保民心軍心的穩定。國防事務有完整的分工，也有代理制度，大家一定要堅守崗位，讓國防事務如常運行，讓軍心穩定；第二是必須確保台海周邊安全。這段時間，台軍一定要提高警覺，密切注意台海周邊的軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全；第三是務必確保裝備檢整完善。務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不能有任何鬆懈。

據了解，俗稱衡山指揮所的台軍聯合作戰指揮中心，為台軍戰時最高指揮中心，設有光纖網路、發電機、氧氣和水供給系統等，並可承受2萬噸核爆炸、2千噸的常規轟炸或電磁脈衝攻擊。黑鷹直升機墜毀當天，親民黨主席宋楚瑜已有建議蔡英文應進駐衡山指揮所穩定軍心。

（綜合報道）