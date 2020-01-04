【武漢肺炎】台灣針對武漢直航登機檢疫　至今發現6人有輕微發燒

湖北武漢爆發不明原因病毒性肺炎，引發兩岸三地高度關注，香港政府在周六（4日）公布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，同時啟動「嚴重」應變級別，即時生效。 在台灣，疾管署亦已於日前啟動針對來自武漢直航航班的登機檢疫措施，至今執行7個航班，共發現有6名旅客輕徵發燒，但無相關接觸史，經評估後安排回家休息，後續診斷是有患上流感、類流感、感冒等其他疾病。

疾管署於去年12月31日啟動針對來自武漢直航航班的登機檢疫措施。（中央社）

疾管署副署長莊人祥在周六上午在記者會上表示，大陸方面初步研判為病毒性肺炎，雖已排除流感、禽流感、腺病毒感染，但不排除可能是冠狀病毒變異。冠狀病毒引起的病症可能輕如感冒，也可能重如嚴重急性呼吸道症候群（SARS）或中東呼吸症候群冠狀病毒感染癥（MERS），有待後續檢驗釐清。

莊人祥指，由於目前武漢未發現有明顯人傳人及醫護人員感染，後續觀測重點是武漢當局所掌握的121名密切接觸者。如果密切接觸者陸續有發病或醫護感染情況，可能代表疫情有社區傳播的風險，台灣將會因應評估提升防疫等級，例如成立疫情指揮中心、考慮對武漢外的其他地區直航航班登機檢疫，又或者經大陸同意後，派人到當地了解狀況。

莊人祥又提到，疾管署於去年12月31日啟動針對來自武漢直航航班的登機檢疫措施，至今已執行7個航班，共檢疫633名旅客及機組人員。有輕微發燒的6名旅客，都沒有到過涉事的海鮮市場，多數只是在武漢轉機。

（中央社）