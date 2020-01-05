【台灣大選】韓國瑜呼籲 讓浴火重生的國民黨上台

國民黨總統候選人韓國瑜今天上午前往桃園大溪前總統蔣經國陵寢獻花致敬，桃園市議長邱奕勝、立委候選人陳學聖、中常委張育美、多位桃園市議員陪同，韓國瑜全程神情肅穆，緬懷經國先生的庶民、清廉作風，並感念其建設台灣、保衛台灣的貢獻。

謁靈後，韓國瑜與經國先生媳婦蔣方智怡女士會面，蔣方智怡送給韓國瑜《蔣中正總統五記》套書以及《蔣中正民國三十一年日記》等書籍，希望韓國瑜借鏡兩位蔣前總統的治國理念，她並表示，對韓國瑜有很高期待，希望韓國瑜多加油，她對韓國瑜有信心。韓國瑜則表示感謝，並強調一定會仔細拜讀蔣前總統的書籍。

韓國瑜在1月5日的超級星期天選期，選擇回防桃園、打蔣經國牌，特地赴蔣經國陵寢致意。（楊騰凱／多維新聞）

隨後，韓國瑜轉往桃園市蘆竹區，參加「榮耀翻轉團結大會」，與國民黨桃園立委候選人陳根德、吳志揚、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、陳學聖以及不分區立委候選人謝龍介、張育美一同向桃園鄉親懇託支持。桃園市議長邱奕勝、副議長李曉鍾以及多位市議員皆到場力挺。

韓國瑜致詞指出，前幾天反滲透法的通過，每個人脖子上綁着炸彈，引爆器在民進黨手上，大家都充滿恐懼與憤怒。這幾天，民進黨國際部主任林靜儀接受德國媒體訪問的講話，完全打壓台灣的言論自由，「這兩三年來，我們很難快樂，這種狀況我們還要忍多久？」他強調，現在每個人心頭感覺沉重、悶悶的，對未來感到茫然，下一代年輕人看不到世界的變化。「我們對前途充滿不確定，心中充滿憂慮不安」。

韓國瑜強調，我們一定要改變，台灣的外匯存底全世界第四位，高達4600億美金，怎麼會淪落到這種地步？我們必須向民進黨說No！民進黨的執政太差，沒辦法把台灣的光明面通通帶動出來，「請你下台，你讓我們看不見美好的未來」。

「民主就是人民是主人，民主就是絕對不被某個意識型態綁死！」韓國瑜表示，多少民進黨人藉着顧台灣主權，在下面貪污腐敗；多少亂七八糟的事，躲在「顧主權」三個字之下，多麼可惡！他強調，民進黨假台獨，真貪污，立法院過半，不敢台獨，怕打仗，私底下卻大貪特貪，大撈特撈，嚴重傷害台灣競爭力與清廉的政治風氣。

韓國瑜表示，民進黨的支持者不知道怎麼說蔡英文的好，說不出來，只好說韓國瑜的壞，因為他們拿不出成績單，只好控制媒體，養網軍，攻擊對手，抹黑對手，這是卑弊的選舉，非常惡劣的操作！

韓國瑜呼籲大家集中選票支持國民黨桃園六席立委候選人「全壘打」，大家一起讓貪污的政黨下台，浴火重生的國民黨上台，他保證，當選後，一定帶動國民黨的改革，更貼近人民，全力培養下一代，也保證建立清廉政治，不貪污的政治，重新啟動特偵組。