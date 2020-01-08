【伊朗報復美國】長榮華航往返歐洲航班　改道避兩伊及波斯灣領空

美軍出動無人機空襲殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，其後伊朗就向伊拉克兩處美軍基地發射導彈報復。 美國與伊朗關係急速惡化，台灣航空公司中華航空及長榮航空都決定改道，前者的貨機會改道進出歐洲，後者所有往返歐洲的航班亦己避開伊朗領空。

華航表示，考量美伊緊張局勢，為維護旅客及機組人員安全，飛往歐洲航班的路徑會偏北，皆不會穿越伊朗及伊拉克領空。（資料圖片）

據了解，美國聯邦航空管理局（FFA）此前已發出通知，限制美國所有非軍事飛機飛越伊拉克、伊朗、波斯灣、阿曼灣的上空。華航表示，考量美伊緊張局勢，為維護旅客及機組人員安全，飛往歐洲航班的路徑會偏北，皆不會穿越伊朗及伊拉克領空，並強調不會影響飛航及飛時。至於貨機方面，由於中東及印度是飛往歐洲的航點，因所在地理位置，並查證FAA與歐盟禁令、限制和通知飛航資訊中之飛越安全路徑，會改由通過土庫曼或者沙特阿拉伯領空進出歐洲，避免穿越兩伊以及波斯灣領空。華航指，後續將持續觀察美伊情勢，隨時調整飛航路徑。

長榮則稱飛往歐洲之航班均未經過伊拉克上空，並自台北時間周三（8日）上午6時起，所有往返歐洲之航班均已避開伊朗領空，改由其他替代航路飛行，以確保航機安全。

（綜合報道）