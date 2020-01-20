大陸網絡熱傳解放軍兵推進攻南台灣照片　台國防部緊急解釋

台灣大選底定後，中國大陸「武統」聲量不斷提高，有消息聲稱國家主席習近平造訪緬甸簽署的《中緬聯合聲明》中強調「台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分」後不久，隨即在大陸多個知名社群媒體流出解放軍「南部登島作戰群指揮所」兵棋推演照片，劍指金門、澎湖、台南、高雄、屏東、台東。

大陸知名社群媒體「微博」、「天府社區」、「鼎盛論壇」等，在1月19日同時流傳1張照片，顯示解放軍坐在室內進行兵棋推演，地上擺放着南台灣的3D模型地形圖，上頭佈滿黑色標記，水域上也有疑似登陸船隊的模型，疑為解放軍欲攻佔、部署軍隊的進攻戰術路線。

大陸網路上盛傳解放軍針對登陸南台灣進行兵棋推演的圖片。（網上圖片）

照片內還可見，該解放軍單位為「南部登島作戰群指揮所」，室內牆上還設有「南部登島作戰群裝載航渡圖」，當中有一條路線顯示，解放軍模擬攻佔金門後拿下澎湖，再繼續往台灣南部地區進軍，而另一張圖則顯示登島後軍隊的行軍方向。

針對台灣各媒體對此事的大規模報道，台灣國防部於今天（20日）中午回應表示，「台軍基於確保國家安全之職責，對於台海及區域安全情勢，與當面共軍演訓、機艦動態等，均能運用聯合情、監、偵系統，嚴密掌握，即時應處。」此外，「國軍秉持『國防安全無假期』之精神，依『國軍經常戰備時期突發狀況處置規定』，三軍戰備部隊均完成相關整備，保持高度警覺，確保台海安全與穩定，使全民能夠安心歡度春節，籲請國人放心。」

軍委主席習近平新年初向解放軍發佈開訓動員令後，解放軍東部戰區第73集團軍陸航部隊於1月11日發佈「開戰」訓令。73軍常被外界視為攻台主力部隊之一，而此次演練恰逢2020年台灣大選，選擇時機值得玩味。（中國軍網）

而在去年底，台灣國防安全院智庫，曾經發表過解放軍威脅評估報告，報告中就明確指出，中國大陸急速武裝南中國海島礁，其目的之一就是為了攻打南台灣進行準備。而台灣目前一般評論，解放軍一旦登陸攻台，會以台灣北部地區、鄰近台北市政軍中樞的林口、台北港地區進行強登陸襲擊。而去年4月漢光演習兵推階段，美台方面的兵推，也以此推論進行兵棋推演。巧合的是，美國海軍陸戰隊戰爭學院的兵推釋出照片中，曾經認為解放軍將在彰化雲林一帶登陸，進行將台灣一分為二、各個擊破的戰略。此次，解放軍釋出強攻南台灣的戰略，確實與國防安全院的研究，有不少吻合之處。